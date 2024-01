EuropaPress 4588886 pati col·legi públic bilbao

Illes Balears (19,1%), la Regió de Múrcia (19%), Andalusia (16,8%), Castella-la Manxa (15,7%), Canàries (15,1%), Comunitat Valenciana (14, 3%) i Catalunya (14%), a més de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, són les regions amb més taxa d'abandonament escolar a Espanya, totes per sobre de la mitjana nacional (13,6% el 2023).

Així ho reflecteixen les dades de l'Enquesta de Població Activa de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), recollides per Europa Press, que indiquen que l'abandó d'hora de l'educació i la formació a Espanya se situa en el 13,6%, cosa que suposa una disminució de 0,3 punts percentuals respecte de l'any anterior (13,9% el 2022).

Per sobre de la mitjana nacional, hi ha la Comunitat Foral de Navarra (6,3%), el País Basc (6,4%), Cantàbria (7,4%), Galícia (8,8%), La Rioja (9 ,4%), Castella i Lleó (9,9%), Astúries (10,1%), Aragó (10,2%), Extremadura (10,3%) i la Comunitat de Madrid (12,6%).

Comparat amb l'any 2013, fa una dècada, quan el percentatge d'abandó era del 23,6%, hi ha hagut una baixada de 10 punts percentuals.

L'any passat la diferència entre la dada dels homes (15,8%) i la de les dones (11,3%) continua sent molt significativa, 4,5 punts percentuals, encara que s'ha reduït des dels 7,4 punts de diferència existents el 2013.

També destaca el diferent comportament que ha tingut aquest indicador l'any 2023 per als homes, i ha disminuït 0,7 punts, mentre que per a les dones ha augmentat 0,1 punts percentuals.

Per la seva banda, el nivell de formació de la població jove, prenent com a referència l'indicador de percentatge de població de 20-24 anys que ha assolit almenys el nivell de segona etapa d'Educació Secundària, l'any 2023 se situa al 79 ,1%, 15,3 punts per sobre de la dada del 2013 (63,8%), i superant la de l'any anterior en 0,4 punts (78,7% el 2022).

Comparat amb la mitjana europea, la diferència ha passat de 17,1 punts inferior al 2013 a 4,5 punts el 2023, comparant amb l'última dada de la mitjana europea disponible (83,6% el 2022).

Igual que a l'indicador d'abandonament, la diferència entre sexes és molt significativa, i el 2023 és el percentatge de dones de 20 a 24 anys que han completat almenys la segona etapa d'Educació Secundària del 82,3%, 6,2 punts superior a la dada dels homes (76,1%), i s'ha reduït la diferència entre ambdós sexes respecte a l'existent el 2013 (11 punts).

L'any 2023 el 52,1% de la població de 25-34 anys ha assolit el nivell d'educació superior, aquest nivell (+1,6 punts més que l'any anterior) se situa per sobre de la mitjana europea del 2022 (42%). Destaca el percentatge en el cas de les dones, 58%, que supera el d'homes, 46,3%, sent 11,7 punts superior, tot i que l'últim any l'increment per als homes d'aquest percentatge, 2,2 punts, ha estat més gran que per a les dones, 1 punt.

L'indicador de participació de la població adulta en formació, considerat com el percentatge de la població de 25-64 anys que ha seguit algun tipus de formació en les quatre darreres setmanes, presenta un creixement significatiu el 2023, assolint el 15,9%, fet que suposa una millora de 0,6 punts respecte a l'any passat.

Per sexe, les dones presenten un percentatge més alt de participació (17,7%) que no pas els homes (14%), 3,7 punts de diferència. El percentatge de participació per a les dones s'ha incrementat a 0,7 punts i per als homes a 0,4 punts.