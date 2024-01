Dona amb faldilla, recurs - MP

La Congregació Religioses Puresa de Maria ha establert un canvi d'uniforme a les catorze escoles d'Espanya que retira la faldilla de la vestimenta de les alumnes i estableix els pantalons obligatoris per a tots els estudiants, motiu pel qual han rebut les queixes d'alguns progenitors.

La Congregació Religioses Puresa de Maria ha establert un canvi d'uniforme a les catorze escoles d'Espanya que retira la faldilla de la vestimenta de les alumnes i estableix els pantalons obligatoris per a tots els estudiants, motiu pel qual han rebut les queixes d'alguns progenitors.



El motiu del canvi d'uniforme, segons han informat a Europa Press des de la Direcció del Col·legi Puresa de Maria de Madrid, que implantarà aquest nou uniforme de manera progressiva a partir del curs vinent, "és facilitar una millor adaptació" per a les metodologies pedagògiques actives que usen als col·legis Pureza de María d'Espanya.



La Direcció del col·legi precisa que els pantalons "ofereixen més llibertat de moviment i més comoditat" per treballar en situacions actives com la creació de grups o activitats a l'aire lliure. "També ofereixen més protecció contra el fred i el vent a l'hivern", afegeix.



La unificació de l'uniforme es va començar a implantar el 2019 a Pureza de María Bilbao. Va ser el primer dels catorze centres educatius de la Pureza a Espanya on es va iniciar el canvi, “una adaptació als nous temps”, segons indiquen des del centre de Madrid.



"És un procés progressiu, que busca reduir al màxim els inconvenients a les famílies. Per això, és una transformació que es completa en cinc cursos acadèmics. Avui dia el canvi ja està introduït a tots els nostres col·legis d'Espanya", assenyalen.



Al Col·legi Puresa de Madrid, durant el curs 2024/2025 portaran el nou uniforme els alumnes que comencen Primer d'Educació Primària i aquells que hagin de comprar uniformes nous.



Així, cada any s'implantarà en un curs més: el 2025/2026, Primer i Segon d'Educació Primària, fins a la implantació completa a Primària i Educació Secundària per al curs 2028/2029.



En aquest centre, a Batxillerat no s'emporta uniforme i en Educació Infantil l'ús dels pantalons per a nens i nenes és general des de fa anys ja que assisteixen cada dia amb el xandall de l'uniforme.



La Congregació Religioses Pureza de María compta amb catorze col·legis, d'Educació Infantil a Batxillerat, repartits entre Tenerife (3), Mallorca (4), Comunitat Valenciana (3) i Madrid (1), Sant Cugat del Vallès (1), Granada ( 1) i Bilbao (1).



"A cada curs que s´ha iniciat el procés, s´han rebut queixes per part d´alguns pares, que entenem. Creiem, en tot cas, que els beneficis d´aquesta unificació d´uniforme són molt superiors i constatem una bona acollida de la majoria de famílies a la decisió", conclou la Direcció del Col·legi Puresa de María de Madrid.



En una circular remesa als pares el passat 19 de gener, el Col·legi Pureza de María Madrid comenta a les famílies que, després d'estudiar des de ja fa uns quants anys i tenint en compte les noves metodologies educatives i els canvis socials, la Congregació “ha decidit fer un canvi important a l'uniforme dels alumnes" per a tots els seus col·legis d'Espanya.



"Som l'últim col·legi a fer el canvi, ja que a l'anterior canvi també vam ser els últims. El més significatiu del nou uniforme és que, tant els alumnes com les alumnes, tots portaran pantalons. Els pantalons seran de color camel per a tot l'alumnat d'EP i ESO", subratlla el col·legi, que estableix que tant alumnes com alumnes podran portar pantalons llargs o pantalons curts.



La circular enviada a les famílies avisa que l'empresa encarregada de la producció dels uniformes "deixarà de servir faldilles a partir d'aquell mateix mes de juny del 2024".



"La faldilla aquest estiu es deixa de fabricar, així ens obliguen als pares a, sí o sí, comprar els pantalons. L'equip directiu va prendre aquesta decisió de forma unilateral sense comptar amb els pares. A més, el 2018 ja ens van fer canviar la uniformitat del centre, amb el cost que suposa una altra vegada tornar a canviar”, lamenta una mare.