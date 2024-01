Arxiu - Basílica de la Vall dels Caiguts a San Lorenzo de El Escorial, a Madrid

El Jutjat Central Contenciós Administratiu Número 11 de l'Audiència Nacional ha inadmès el recurs que va presentar la néta d'una dona enterrada a la Vall dels Caiguts - i patrocinada per Advocats Cristians- contra les tasques d'exhumació dutes a terme en aquest enclavament per Patrimoni Nacional.

La decisió d'inadmetre el recurs té lloc després que el magistrat hagi acreditat que els treballs d'exhumació s'estan efectuant en un lloc diferent del que està enterrada l'àvia de la recurrent i que, en contra del que s'al·lega, aquests treballs no s'estan efectuant en via de fet, ja que hi va haver actuacions prèvies per aquests treballs.

A la interlocutòria, el magistrat explica que de la documentació aportada s'adverteix que hi ha un conjunt d'actuacions judicials, normatives i administratives prèvies que en constitueixen el suport i que eren conegudes per la recurrent i de les quals, afegeix, va ometre informar l'òrgan judicial.

"En aquest cas, només cal una lectura de l'escrit presentat per la recurrent prèviament en via administrativa per comprovar que, si bé ara qualifica de via de fet l'actuació impugnada, el que aleshores va interessar va ser la 'nul·litat i subsidiària anul·labilitat' de les exhumacions" , explica.

No va actuar de bona fe



Recorda que aquest escrit va donar lloc a "resposta expressa a la seva sol·licitud mitjançant la comunicació de 8 de novembre del 2023 de la Gerent del Consell d'Administració del Patrimoni Nacional".

Per a l'AN, d'això es dedueix que la néta en defensar el seu cas en seu judicial no va actuar de bona fe perquè la recurrent "ni tan sols va considerar en la primera actuació davant l'Administració (...) que existís via de fet".

Per això, declara la inadmissibilitat d'aquest recurs que s'havia tramitat com a procediment per a la protecció de drets fonamentals promogut davant de les exhumacions que s'estan duent a terme a la Vall de Cuelgamuros, "per no estar desenvolupant aquestes actuacions en via de fet".

Cal recordar que el desembre passat l'Audiència Nacional va aixecar la suspensió cautelar de les exhumacions que es duen a terme per part de Patrimoni Nacional a la Vall de Cuelgamuros després que l'Advocacia de l'Estat presentés al·legacions explicant que l'àvia de la persona que va sol·licitar aturar els treballs per protecció del dret fonamental a la llibertat religiosa no va ser inhumada a la capella on estan ara operant els forenses.

La resposta de l'advocacia



A les seves al·legacions, l'Advocacia de l'Estat indicava concretament que les restes de la dona enterrada al mausoleu, i la néta del qual va impulsar el recurs que va aconseguir aturar els treballs cautelarment, no es troben a la Capella del Sepulcre, que és on s'estan realitzant les exhumacions, sinó a la Capella del Pilar i per tant "no es pot veure afectada".

Subratllava així que la recurrent mancava de legitimació per recórrer perquè "l'interès que s'invoca és merament hipotètic" i afegia que "els perjudicis que de manera absolutament genèrica invoca la recurrent són inexistents doncs (...) les restes de l'àvia de la recurrent estan plenament identificats i localitzats i no són objecte de les actuacions”.

Advocats Cristians, que va portar la representació legal de la néta considerava que els treballs d'exhumació autoritzats pel Ministeri de la Presidència suposaven "una vulneració del dret fonamental a la llibertat religiosa".

Assegurava que "la mera necessitat d'haver de fer les proves d'ADN als cadàvers (la qual cosa implica un cert grau de profanació) s'està incorrent en una vulneració d'un exercici de la llibertat religiosa". Denunciava que "per fer aquestes proves no han sol·licitat consentiment als familiars".

Advocats cristians anuncia recurs

Arran d'aquesta decisió, Advocats Cristians ha anunciat que, juntament amb l'Associació per la Defensa de la Vall dels Caiguts, presentarà un nou recurs contenciós administratiu. Aquesta vegada, han assenyalat en nota de premsa, en representació "d'un home que té enterrats 9 familiars a la cripta en què s'estan duent a terme les tasques d'exhumació". "Es tracta del familiar de 9 germans que van ser assassinats quan anaven a missa", han afegit.

La presidenta d'Advocats Cristians, Polònia Castellanos, ha assegurat que "ja que l'únic argument que esgrimeix l'Audiència Nacional és que el familiar" de la seva representada "no és a la cripta en què s'estan duent a terme les exhumacions, en presentar el recurs en nom d'aquesta altra persona "el tribunal "no tindrà més excuses per aturar definitivament unes exhumacions que s'estan fent de manera totalment il·legal".