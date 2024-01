Tito Álvarez, portaveu d'Élite Taxi / EuropaPress

Aquest dissabte passat va tenir lloc un fet del tot desagradable a Barcelona, quan un passatger va ser capturat per les càmeres masturbant-se a la part del darrere d'un taxi. La dona que conduïa el vehicle va expulsar l'home així que va veure el que estava fent, però la càmera de seguretat va captar el moment.

Aquest episodi va posar sobre la taula la necessitat de tenir càmeres de vídeovigilància al vehicle, ja que no és l'únic episodi nefast del que es té constància en els darrers temps. Sense anar més lluny, el 18 de gener passat quatre lladres van colpejar i van robar el conductor al Poble-Sec.

El problema és que els taxistes tenen prohibit portar una càmera a l'interior del vehicle, cosa que es tradueix en una situació d'inseguretat clara. Teòricament, els taxistes no poden portar càmeres a l'interior perquè es regeixen pel reglament de l'Institut Metropolità del Taxi (Imet), però Tito Álvarez, portaveu d'Elit Taxi, afirma que l'Agència de Protecció de Dades contempla aquesta possibilitat, cosa que els ajudaria a estar més protegits.

"Si aquesta setmana no hi ha una taula d'eseguretat i es posen solucions immediates al tema de les càmeres o d'algun dispositiu de seguretat més actualitzat, la embolicarem", amenaçava Álvarez, i afegia de manera molt crítica: "És una vergonya que la gent pugi a un taxi i pot fer el que vulgui amb el taxista, amb una impunitat bestial. Què és això? Ja està bé".

L?home va ser identificat per la policia i la denúncia ha estat admesa, però això no evita el problema de fons. "No ens mereixem aquest menyspreu i molt menys les nostres famílies han d'estar en suspens cada vegada que sortim a treballar. S'ha acabat, darrer avís: o es mouen i fan alguna cosa o no es mourà ningú en aquesta ciutat", sentenciava Tito.