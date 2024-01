Aplicació de TikTok a un telèfon mòbil / EuropaPress

A partir d'aquest dimarts, Catalunya implementarà una directriu que regula l'ús de telèfons mòbils a les escoles, culminant així mesos de debats intensos tant a la comunitat educativa com al Parlament.

La proposta que serà aprovada durant la reunió setmanal de l'Executiu consistirà a limitar l'ús de mòbils a les aules de secundària i prohibir-ho a les de primària, cosa que ja va sol·licitar prèviament el Consell Escolar de Catalunya al desembre. Aquest enfocament va ser recolzat la setmana passada pel Consell Escolar d?Estat, que va traslladar la recomanació al Govern central.



La consellera d'Educació Anna Simó (ERC) ha presentat aquest dimarts el document durant la roda de premsa posterior a la reunió del Govern. D'aquesta manera, els més de 5.400 centres educatius a Catalunya hauran d'ajustar les normes internes a aquest nou marc legislatiu.

PROHIBICIÓ DELS MÒBILS

Segons el document, es prohibeix l'ús de telèfons mòbils a les aules per als estudiants de primària (dels 6 als 12 anys). En canvi, els estudiants de secundària, de 12 a 16 anys, els podran utilitzar amb fins acadèmics només si així ho decideix el professor.



Aquesta decisió sorgeix com a resposta a la pressió ciutadana i pedagògica, desencadenant un debat polèmic sobre com integrar l'ús del mòbil a la vida escolar, considerant-lo tant com una eina d'aprenentatge i no només com un dispositiu d'oci i comunicació.

Fins ara, cada centre tenia l'autonomia de decidir com abordar aquesta situació, però ara la situació canviarà.

Catalunya segueix l'exemple d'Andalusia, que és l'única comunitat autònoma amb una normativa específica sobre l'ús de telèfons mòbils a les escoles.