Pantà de Sau @ep

Un 88,4% dels catalans ha considerat que els fenòmens meteorològics extrems, com la sequera, els incendis o les onades de calor, “són la conseqüència més greu del canvi climàtic”, segons un estudi de la Fundació Axa que ha presentat aquest dimarts.

Es tracta del primer estudi de percepció ciutadana sobre el canvi climàtic, realitzat en col·laboració amb Sigma Dues, i que apunta a l'"alarmant combinació" d'huracans, onades de calor, sequeres, desglaç dels pols i l'augment dels incendis forestals, informa la fundació en un comunicat.

Segons les dades, el 89,3% dels participants en aquest estudi creuen que és una "necessitat urgent" abordar mesures per afrontar la crisi climàtica i, d'altra banda, un 59% afirma tenir un coneixement mitjà sobre la crisi mediambiental; més gran entre la població més jove o gent amb nivell d'estudis i ingressos alt.

Pel que fa a les causes del canvi climàtic, un 77,8% ho atribueix a l'acció humana més que a causes naturals: un 60,6% creu que és per l'activitat industrial, la crema de combustibles fòssils i la generació de residus; un 58,6% ho atribueixen a la desforestació (58,6%); el 51% del consum d'energia basat en combustibles fòssils; i el 48,9% en ús de combustibles per al transport.

El director general de la Fundació Axa, Josep Alfonso, ha destacat que el canvi climàtic és una realitat que afecta tota la població i que és “essencial conèixer com pensa i actua la societat, perquè només amb l'esforç conjunt es podrà mitigar els efectes d'aquesta crisi mediambiental”.

Impacte en l'alimentació o la salut



Del 88,4% que creu que s'està produint un canvi climàtic, el 28% pensa que aquest és el “problema més preocupant a què s'enfronta la humanitat”.

A més, els participants també s'han mostrat preocupats per com pot afectar el canvi climàtic a àmbits com la salut i concretament les malalties respiratòries (80,4%); l'alimentació (74,6%), i les dones són les que mostren més preocupació per l'impacte que el canvi climàtic pot tenir sobre les malalties.

Entre els enquestats que han manifestat la seva preocupació per la crisi climàtica, gairebé un 70% espera que la Unió Europea i els organismes internacionals tinguin un “paper molt actiu”.

Finalment, un 90,4% defensa un aprofitament d'aigua més gran; un 88,9% demana promoure la reforestació i l'ús de biofertilitzants; i un 87% dóna suport a l'increment d'àrees verdes a les zones urbanes; i quant a mesures de l'àmbit quotidià, un 86,5% veuen necessari evitar el malbaratament alimentari; un 78,4% diu que reutilitza o recicla; i un 68,6% compra productes locals o de temporada.