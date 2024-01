Gonzalo Miró / EuropaPress

Gonzalo Miró, col·laborador de Más Vale Tarde, ha llançat un missatge contundent als populars Isabel Díaz Ayuso i Alberto Núñez Feijóo. El líder del Partit Popular ha explicat que calia "rescatar democràticament Espanya", en referència a la llei d'amnistia, que està sent votada al Congrés aquesta setmana.

Davant d'aquest missatge, Gonzalo Miró ha comentat la seva opinió, i és que reconeix sentir-se "insultat quan parla" algun dels dos líders populars.

"Feijóo ve a dir que mai insultarà els votants d'esquerres, s'ha de pensar que som tots gilipolles. No ho som ", afegeix Miró, que insisteix a deixar clar, tant a Ayuso com a Feijoo "i tota la cort que ve darrere", que ell sí que se sent "insultat quan parlen".

Quan se li pregunta sobre les declaracions de Pedro Sánchez sobre la 'faxosfera', en què el líder socialista denunciava que la dreta intoxicava la política, Miró advoca per "escoltar les dues perspectives" i justifica que Sánchez "contesti" si el seu oponent polític decideix "enfangar el terreny de joc".