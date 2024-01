La portaveu Patrícia Plaja aquest dijous en roda de premsa posterior al Consell Executiu

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha afirmat que es preveu declarar l'estat d'emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat, que abasteix Barcelona i la seva àrea metropolitana, "en els propers dies" - un total de 200 municipis que engloben 6 milions d'habitants-, i que aquest dijous s'ha convocat una reunió extraordinària de la Comissió Interdepartamental de la Sequera per avaluar la situació dels embassaments i valorar si entra en emergència.

Ho ha dit en roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu, en què ha afirmat que l'arribada als 100 hectòmetres cúbics de capacitat als embassaments del sistema Ter-Llobregat --el límit per declarar l'emergència-- estava prevista per a finals d'aquesta setmana, però "s'ha avançat uns dies".

Ha recordat que l'entrada a l'estat d'emergència al sistema Ter-Llobregat, i totes les seves restriccions previstes al Pla de Sequera, es declararà un cop arribi al 16% de capacitat dels embassaments, que aquest dimarts es troben al 16, 34%.

La portaveu ha assegurat que la previsió és que l'entrada en emergència serà una realitat en els propers dies i que quan s'arribi a aquesta situació es donaran instruccions clares i concises, en les seves paraules, per al conjunt de la població i els diferents. sectors que es puguin veure afectats.

A més, ha assenyalat que en aquests moments es pot garantir el subministrament de la població a través de l'aigua de les dessalinitzadores, i manifesta la seva preocupació perquè les temperatures siguin "més pròpies de primavera que aquesta època de l'any".

Sobre la reunió d'aquest dijous, ha afirmat que avaluarà les dades de la capacitat actual dels embassaments i que posteriorment el conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, i compareixeran públicament per "informar dels canvis i avaluar les afectacions" .

Preguntada sobre per què no compareixerà el president de la Generalitat, Pere Aragonès, Plaja ha respost que és perquè "cal fer una explicació al detall", per ser qüestions més tècniques, i defensa que Aragonès és qui presideix la Comissió Interdepartamental de la Sequera i que està compromès amb la situació actual.

"NO ENS Agafa D'IMPREVIST"



"Per desgràcia, aquesta situació no és una situació que ens agafa d'imprevist. Fa més de 15 mesos que s'està planificant al detall els passos que cal seguir", ha afegit.

Preguntada per què no s'ha entrat ja en estat d'emergència, si els embassaments del Ter-Llobregat es troben als 99,88 hectòmetres cúbics de capacitat i el límit està fixat als 100, Plaja ha recordat que la declaració de l'emergència no només depèn dels hectòmetres, sinó també que la capacitat de l'embassament baixi del 16%, i recorda que ara mateix estan al 16,34%.

"L'aigua que baixarà de les capçaleres (dels rius) durant les properes hores segurament no ens ajudarà a remuntar" la situació actual de sequera, i ha remarcat que hi ha la possibilitat que l'entrada en emergència sigui aquesta mateixa setmana.

Ha reiterat que abans de prendre cap decisió, cal reunir la Comissió Interdepartamental de la Sequera, "que és l'encarregada de prendre aquesta decisió", després de l'avaluació de les dades actuals, i que la decisió que es prengui entrarà en vigor quan es declareu al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc), que podria ser l'endemà, és a dir, divendres, ha assenyalat Plaja.