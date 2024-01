Una persona muntada amb patinet elèctric. Foto: Europa Press

Des de dilluns passat 22 de gener està en vigor una nova normativa establerta per la Direcció General de Trànsit (DGT) per als patinets elèctrics ia tots els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP).

La normativa estableix que tots els patinets que es comercialitzin a partir d'aquell dia han de portar un marcatge, una placa, on indiqui el número d'homologació del vehicle, el nom de l'establiment on s'ha adquirit i les característiques del patinet .

Amb aquesta identificació es pretén que tots els patinets estiguin homologats, és a dir, que han superat una sèrie de proves que els fan segurs per a la circulació, com portar llums reflectants als laterals, la part del darrere i la davantera, tenir també interruptors o un sistema correcte de frenada a la part davantera i posterior, com indica Viñals.

Aquesta és la normativa per als patinets comprats a partir del 22 de gener del 2024, els adquirits abans d'aquesta data només podran circular fins al gener del 2027 perquè serà llavors quan aquest certificat serà obligatori per a la circulació d'aquests vehicles.

En aquest tipus de vehicles, només hi pot anar un usuari, el conductor; la seva velocitat està limitada entre 6 i 25 km/h, no ha de ser manipulat per assolir més velocitat o potència, es recomana l'ús del casc per a més seguretat, beuen circular pels carrils bici, si n'hi ha, o per la calçada, i no es permet utilitzar auriculars ni utilitzar el telèfon mòbil mentre es condueix.

A més, es recomana l'ús de guants protectors, així com portar elements reflectors addicionals per incrementar la seguretat. I com qualsevol altre vehicle, s'ha de revisar amb periodicitat per garantir-ne el bon estat.