L' Índex de Percepció de la Corrupció (IPC) que cada any elabora Transparència Internacional es manté pràcticament invariable, i ja van 12 exercicis consecutius d'estabilitat a l'estadística global, però en el cas d'Europa Occidental i la Unió Europea la puntuació cau per primera vegada vegada en una dècada, malgrat mantenir-se a la zona alta de la taula.

La mitjana global sobre la confiança pública en les seves pròpies autoritats es manté en 43 punts sobre cent, si bé més de dues terceres parts de països superen els 50. Dinamarca, amb 90 punts, torna a figurar al capdavant d'aquest informe (per sisè any seguit), al costat de Finlàndia, Nova Zelanda, Noruega, Singapur, Suècia i Suïssa, tots ells per sobre dels 80.

Tanquen la llista Somàlia, amb onze punts, i Veneçuela, Síria i el Sudan del Sud, tots empatats amb 13. Aquests països coincideixen en crisis prolongades, si bé el cas veneçolà és especialment paradigmàtic perquè la seva nota ja està en mínims històrics, en un any clau per les futures eleccions presidencials.

Transparència també dóna compte de mínims en democràcies consolidades com Suècia, Països Baixos, Islàndia i Regne Unit; en aquest últim cas amb un descens de sis punts en només un llest, fins a quedar en 71.

El bloc de països que conformen Europa Occidental i la Unió europea cau en termes globals per primera vegada en una dècada, fins a obtenir una nota mitjana de 65 punts, malgrat que la regió es manté al capdavant a nivell global. Els esforços anticorrupció s'han estancat o han disminuït en tres quartes parts dels països d'aquest grup i, segons Transparència, "l'erosió de la integritat política contribueix a disminuir la confiança pública en la capacitat dels països per abordar els reptes actuals de la regió".

Espanya es manté sense canvis, en els 60 punts, encara que baixa un lloc respecte a l'informe del 2023 i 4 si es compara amb el del 2020. Segons el parer de l'ONG, aquest estancament "posa de manifest les dificultats en què encara es troben les polítiques públiques a Espanya per millorar la prevenció i lluita contra la corrupció”.

RECOMANACIONS

Entre les recomanacions globals que planteja Transparència Internacional per millorar la tasca anticorrupció figuren el manteniment d'institucions i òrgans judicials independents, transparents i amb recursos, entre altres qüestions impedint que l'abús del poder polític, el suborn o altres formes de corrupció puguin influir en el sistema de justícia.

Transparència Internacional ha ressaltat que Ucraïna, amb 36 punts, encadena onze exercicis consecutius de pujada malgrat els desafiaments que ha suposat la guerra d'agressió llançada per Rússia, ja que les autoritats ucraïneses han continuat empresos reformes del sistema judicial i enfortint, entre altres institucions , la capacitat de l'òrgan responsable de jutjar casos de corrupció, malgrat que l'ONG segueix considerant "preocupant" l'alt nombre de casos que es destapen.