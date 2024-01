Dutxa - UNSPLASH

L'Associació Catalana d'Entitats de gestió d'instal·lacions esportives públiques, Gestiona, ha impulsat la campanya 'Cada gota d'aigua resta!' a 44 centres esportius de Barcelona per promoure, que es limiti l'ús de les dutxes a 3 minuts per usuari a partir de la setmana que ve, entre d'altres mesures.

Ho ha explicat en roda de premsa aquest dimecres el president de Gestiona, Josep Viladot, al Poliesportiu Municipal de l'Espanya Industrial de Barcelona, i ha afirmat que aquesta mesura vol sensibilitzar els usuaris i el sector i fomentar un ús de les dutxes "més eficient".

La campanya també implica que aquests centres esportius tinguin "dosificadors" amb els quals es pot estalviar fins a 9 litres d'aigua per minut, i se'n repartiran uns 1.000 als usuaris perquè els puguin posar també als seus domicilis.

Entre les mesures que s'aplicaran a partir de la setmana que ve en aquests centres, hi ha també la renovació de l'aigua de les piscines amb aigua regenerada i que els polsadors de les dutxes durin uns 15 segons, per fomentar dutxes més ràpides, i calculen que amb aquestes mesures es pot reduir un 25% el consum daigua.

Les mesures s'han decidit en una taula conjunta del sector, intenten que no siguin “discriminatòries”, segons si tenen piscina o no; i afectarà uns 185.000 usuaris que calcula que tenen a Barcelona.

Totes aquestes mesures comencen per Barcelona, però la intenció, segons Viladot, és que s'estenguin a altres centres esportius públics de la resta de Catalunya.

Afectació per l'emergència per sequera



Les mesures d'aquesta campanya es presentaran aquest dijous en una reunió a la tarda amb el conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, el mateix dia que al matí es reunirà de manera extraordinària la Comissió Interdepartamental de la Sequera per avaluar la declaració de l'estat d'emergència al sistema Ter-Llobregat.

Sobre la mesura de tancar dutxes a les instal·lacions esportives públiques per la declaració de l'emergència, l'ha titllat d'"improvisació mediàtica o acudit" i creu que no ajudarà a l'estalvi d'aigua ja que, segons ell, les dutxes a casa són més llargues i el cabal d'aigua al domicili és més gran.

Finalment, Viladot ha indicat que les restriccions per la declaració de l'estat d'emergència per sequera poden suposar una pèrdua d'un 20% dels usuaris als centres esportius públics catalans, ja que "si la gent no es pot dutxar hi haurà baixes".