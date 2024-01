Una escena de Pandataria amb Cayetana Guillén Cuervo en primer terme. EP. TEATRES DEL CANAL / JERO MORALS

L'actriu Cayetana Guillén Cuervo ha revelat a l'estrena del documental 'Mapa a Pandataria' a Caixaforum+ que va patir una "traumàtica" agressió sexual quan tenia 6 anys. "En mi sempre hi havia alguna cosa, com aquest secret amb què convius. Mai n'havia parlat amb ningú però potser era el moment. Vaig tenir una agressió sexual molt forta quan tenia sis anys", ha sentenciat l'actriu en declaracions a La Vanguardia.

Guillén Cuervo no s'havia plantejat explicar la seva situació al documental, però els testimonis dels seus companys l'han fet despertar. "Em vaig dir, ho has de explicar", assegura l'artista, que vol ser "justa" amb tots els actors que "expliquen tota la merda que han superat per ser els qui són".

L'actriu ha recordat que nou de cada deu dones han estat víctimes de violència sexual i, en aquest sentit, “forma part del nostre mapa emocional”. Demana que la seva història no "tingui excessiu protagonisme", perquè se sent "una més".

"L'obra Pandatària parla de nosaltres en aquesta barca en què es transforma l'escenari ia la qual ens hem de pujar. I és la barca la que ens salva, però amb els altres. Ens hem ajuntat gent tan dispar i tan igual a la vegada… Comptem les nostres ferides perquè serveixin d'exemple: et pots aixecar i seguir i somriure i fer el que t'agrada a la vida i arribar molt alt", sentencia Guillén Cuervo parlant del documental.

Amb el seu testimoni, Guillen Cuervo espera generar "una comunitat" que aculli tots els que "hagin patit menyspreu, rebuig, bulling o ghosting", tots els que han estat "pandataris en algun moment".