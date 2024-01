Chiara Oliver / Twitter @PrimeVideoES

La nominació d'aquesta setmana a Operación Triunfo 2023 és una de les més renyides. Chiara i Lucas són a la corda fluixa i un dels dos abandonarà l'acadèmia dilluns que ve. Segons les enquestes, l'uruguaià és qui prolongarà la seva estada durant, com a mínim, una setmana més, i és per això que les fans de la menorquina s'estan mobilitzant per aconseguir que Chiara sigui la salvada de la nominació.

Les xarxes socials estan sent testimoni de com les fans demanen vots per a la favorita. Sense anar més lluny, se sap que la concursant és del Barça, ja que en va aparèixer una foto de petita amb la samarreta del club blaugrana i també va cantar l'himne a l'acadèmia. Amb aquest context, usuaris molt populars a l'univers de 'Twitter Barça' estan sol·licitant el vot per a la menorquina.

O, fins i tot, periodistes esportius de l'àmbit del Barça han demanat que se salvi Chiara.

A més, la jugadora del Barça Aitana Bonmatí va arribar a donar 'm'agrada' a un tuit en què deixava clara la seva preferència per l'artista nascuda a Newcastle.

Les fans també van aconseguir el suport de l'exgimnasta, Almudena Cid, ja que la noia acostuma a fer tombarelles per l'acadèmia.

Però les marques tampoc no s'han mantingut del tot alienes a aquest moviment, ja que fins i tot Movistar s'ha autoproclamat 'Kikista' (a Chiara l'anomenen 'Kiki' a l'acadèmia, i d'aquí el nom) i ha votat per la menorquina.

Però també hi ha diversos famosos que han demanat que se salvi Chiara, com és el cas de la influencer Laura Escanes o les seves excompanyes de concurs, Salma i Violeta . El cas de la darrera ha estat especialment rellevant, ja que era una de les seves millors amigues a Operación Triunfo. La jove de Motril no havia fet cap tuit des que va sortir de l'acadèmia ja fa més de dues setmanes, però la seva primera aparició estel·lar va ser per demanar que la salvessin.

Per a més 'inri', les fans estan parlant que, a partir de les 20:00 hores d'aquest dimecres, apareixerà un cartell a Times Square de Nova York per demanar que la jove concursant es quedi a Operación Triunfo.

Aconseguiran els fans la gesta de salvar Chiara? Tocarà esperar dilluns per saber-ho.