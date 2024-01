Erupció del volcà de La Palma @ep

L'Associació Terra Bonita ha exigit una disculpa pública del compositor de Tenerife Gustavo Díaz-Jerez per les seves manifestacions en què descriu l'erupció volcànica de Cimera Vella el 2021 com "una muntanya russa d'emocions", equiparant aquesta catàstrofe que ha deixat milers de persones afectades amb una diversió pròpia d?un parc d?atraccions.

Aquest pianista ha convertit en música el soroll causat per l'erupció en una peça anomenada 'Tajogaite', estrenada al Festival de Música de Canàries i interpretada per la London Philharmonic Orchestra a Gran Canària i Tenerife.

Terra Bonita sosté que una manera d'esmenar el seu error seria disculpar-se perquè "les seves explicacions sobre la motivació d'aquesta obra i com vol que l'entenguem són, si més no, desafortunades i ofensives cap a la població damnificada a qui al·ludeix en cap moment, sinó al fenomen geològic".

L'autor d'aquesta obra comenta que per això s'ha basat en un enregistrament realitzat molt a prop del cràter, on se sent l'estrèpit dels gasos sortint de la lava i que va trobar a l'Institut Volcanològic de Canàries (Involcan).

"La idea és com que la gent estigui al peu del volcà, dels rius de lava i de tots els gasos... Una muntanya russa d'emocions, paisatges d'una bellesa estranya", ha afirmat el músic en una entrevista.

Però per a l'associació Terra Bonita, "el volcà de Cimera Vella és una muntanya que dista molt d'assemblar-se a una muntanya russa d'emocions i potser convé recordar aquest músic que durant els 85 dies i 8 hores milers de persones van viure aterrides amb la incertesa sobre les seves propietats, després d'haver de fugir perquè no hi va haver evacuació prèvia, i sortir amb el que s'ha posat per mai més tornar a casa abandonant no només totes les seves pertinences sinó també els seus animals".

I sobre l'afirmació del músic que elogia aquests "paisatges de bellesa estranya", l'associació opina que "no hi ha bellesa possible a les esgarrapadores imatges que mostren la pèrdua, el desarrelament, el dolor i la incertesa".

"Què ens proposa el creador de l'obra: que el públic es deliti amb el rugit del volcà? Les seves declaracions públiques només ens conviden a contemplar el fenomen geològic com un espectacle, sense cap menció al patiment humà, a la catàstrofe que va produir el volcà", reitera Terra Bonita.

Exposa aquest col·lectiu ciutadà, del qual formen part persones damnificades, que "és possible que una de les més importants representacions artístiques del dolor sigui el Guernica de Picasso, però a diferència d'aquesta obra musical, la pintura ret homenatge a les víctimes, per això que, salvant les òbvies distàncies entre tots dos fets, en aquesta composició musical sembla succeir el contrari, perquè se li dóna protagonisme al volcà, com si es compongués música amb el soroll de les bombes invisibilitzant les víctimes indefenses”.

Terra Bonita s'ha decidit a fer públic aquest comunicat per "moure la reflexió sobre l'empatia envers les persones damnificades i envers el respecte pels seus sentiments, per tot el que han patit". I emfatitza que “la millor melodia que pot oferir el volcà, si no s'inspira o té en compte també el dolor humà causat, és el silenci”.

L'associació conclou amb una petició: que els aplaudiments que ressonin després de l'estrena de l'obra 'Tajogaite' als auditoris on aquesta obra s'interpreta "haurien de ser per a tots els palmers que van patir, pateixen i continuaran patint fins que puguin reprendre i reconstruir els seus vides de la millor manera possible, ja que això seria el mateix d'una societat empàtica i sensible”.