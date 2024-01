Foto: Gestiona

La greu sequera que pateix Catalunya des de fa molts mesos i la seva incidència en la disponibilitat d’aigua ha impulsat la campanya “Cada gota d’aigua resta!”, que Gestiona, l'Associació Catalana d'Entitats de gestió d'instal·lacions esportives públiques, posa en marxa per sensibilitzar als associats dels seus centres en la necessitat del màxim estalvi d’aigua i que ha estat presentada aquest dimecres.

Durant l’acte, que ha tingut lloc al Poliesportiu Municipal de l'Espanya Industrial, el president de Gestiona, Josep Viladot ha detallat les mesures que ja s’han posat en marxa en els centres esportius que formen part de l’associació, que ja compten amb sistema ACS que entrega aigua calenta de forma instantània, polsadors manuals, regulació de la pressió, limitació del cabal d’aigua i també sistema ultraviolat de neteja en piscines que contribueix a un menor consum.

Pel que fa a les dutxes, aquestes mesures permeten un estalvi de fins a 9 litres per minut. Per incidir en aquesta qüestió i demostrar com es pot fer un estalvi efectiu d’aigua, els centres associats a Gestiona regalaran 1000 dosificadors als seus abonats per instal·lar-los en els seus domicilis.

La campanya també disposa d'elements gràfics en tots els centres destacant en l’estalvi de temps i aigua a les dutxes i un ampli ressò en mitjans de comunicació i canals socials.

Josep Viladot, President de Gestiona: “Davant d'un problema tan greu com el de la sequera, creiem que hi ha tres actors principals que poden ajudar a solucionar el problema. En primer lloc, el Govern de Catalunya que és qui té la informació més precisa sobre la situació i que d'acord amb això ens pot demanar un esforç i mesures per aconseguir un consum més responsable d'aigua.

En segon, el nostre sector, ja que com a especialistes en la gestió d'instal·lacions, tenim l'experiència per proposar mesures que siguin realment eficients, consensuades i que no resultin discriminatòries.

I finalment, usuaris i usuàries dels centres esportius. Els nostres equips de treball han iniciat una campanya de conscienciació perquè facin un ús responsable de l'aigua. La seva ajuda serà fonamental per assolir els objectius que ens hem marcat.

Vull destacar que en aquests moments, el sector ja està estalviant un 40% respecte les xifres de la dècada anterior i esperem obtenir amb noves mesures un 25% addicional”.