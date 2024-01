Foto: Ministeri de l'Interior

Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policia Foral de Navarra van registrar el 2023 un total de 1.606 incidents per delictes d'odi, xifra que suposa un increment d'un 33,1% respecte a la registrada l'any anterior, en què van ser 1.207 els incidents registrats. Aquest increment es reflecteix també en el nombre de persones detingudes l'any passat per aquest motiu, 712, un 40,2% més que el 2022.

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha facilitat aquestes dades als assistents a la tercera reunió de la Comissió de Seguiment del II Pla d'Acció de Lluita contra els Delictes d'Odi, que ha presidit aquest dimecres a la seu del departament.

Són xifres provisionals, pendents de la seva consolidació estadística i de la incorporació de les estadístiques que recullen les dades de l'Ertzaintza i els Mossos d'Esquadra, que s'inclouran al balanç corresponent al 2023 que elabora l'Oficina Nacional de Lluita contra els Delictes de Odi (ONDOD) de la Secretaria d'Estat de Seguretat.

La majoria dels incidents registrats l'any passat, 604, són incidents relacionats amb el racisme o la xenofòbia, àmbit al qual estan vinculats el grup més nombrós de persones detingudes, 235. En segon lloc hi ha els incidents relacionats amb la discriminació per l'orientació sexual o identitat de gènere de la víctima, 364, en què es van practicar 184 detencions.

Respecte a la resta de les tipologies relacionades amb els delictes d'odi, destaca el nombre d'incidents patits per persones amb discapacitat, 36, un 227,3% superior als 11 registrats el 2022.

Després de facilitar aquestes xifres, Grande-Marlaska ha insistit els assistents a la Comissió de Seguiment en la necessitat d'augmentar la sensibilització ciutadana de combatre el fenomen de la infradenúncia detectat a l'àmbit dels delictes d'odi, que es produeix “perquè gran part de les víctimes són desconeixedores de la seva pròpia condició de víctimes, per la qual cosa depenen del nostre bon fer no només per ser capaços de percebre's com a tals, sinó també per tenir un accés a la denúncia senzill, una protecció adequada i una reparació per el delicte d'acord amb els menyscabaments soferts”.

REFERENT EUROPEU

Grande-Marlaska ha demanat als assistents a la reunió “interactuar entre nosaltres per aconseguir que les víctimes dels delictes d'odi tinguin el suport, la resposta i el tracte que mereixen”, i els ha recordat que “aquesta col·laboració interinstitucional no es pot cenyir al que passi només dins de les nostres fronteres, perquè en altres països aquesta xacra existeix també; hem de ser proactius i cooperar amb els països del nostre entorn per aprendre de les seves fortaleses i compartir experiències i bones pràctiques que ens puguin donar suport a la lluita contra els delictes d'odi”.

“Ens consta que gràcies a la feina que venim realitzant, i gràcies a la innovació de les nostres accions i la inter-col·laboració que mantenim, som des de fa uns anys un referent dins de la Unió Europea i per a les agències internacionals que treballen en aquest camp” , ha conclòs el ministre de l'Interior.

La Comissió de Seguiment del II Pla d'Acció de Lluita contra els Delictes d'Odi, aprovat l'abril del 2022 i en vigor fins al proper 31 de desembre, ha considerat satisfactori el nivell de compliment dels objectius fixats, entre els quals el ministre del Interior ha destacat la creació, l'any passat, de grups policials especialitzats a la Comissaria General d'Informació i les seves brigades provincials de la Policia Nacional (Grups EVO) ia la Prefectura d'Informació de la Guàrdia Civil i les unitats perifèriques (Grups REDO) .

Grande-Marlaska ha anunciat que "molt aviat començarem ja amb els treballs preliminars per a l'elaboració del que serà el nostre III Pla contra els Delictes d'Odi 2025-2027", per a l'elaboració del qual ha convocat totes les institucions i organitzacions presents a aquesta reunió de la Comissió de Seguiment.

ASSISTENTS

Al costat de Grande-Marlaska, han participat també a la reunió el secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez; el director general de Coordinació i Estudis, José Antonio Rodríguez, i l'equip que gestiona l'ONDOD, així com els responsables de Policia Nacional, Guàrdia Civil, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra i Policia Foral de Navarra.

En representació d'altres departaments ministerials hi han assistit la directora general per a la Igualtat de Tracte i No Discriminació i contra el Racisme, Beatriz Carrillo, i la subdirectora general de Drets LGTBI, Mar Fernández, del Ministeri d'Igualtat; la subdirectora general de Llibertat Religiosa, Mercedes Murillo, i la directora de la Fundació Pluralisme i Convivència del Sector Públic Estatal,

Inés Mazarrasa, del Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts; així com la directora de l'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia (OBERAXE), Karoline Fernandez de la Hoz, organisme adscrit al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Altres institucions públiques integrades a la Comissió de Seguiment són la Fiscalia de Sala contra els Delictes d'Odi i la Discriminació, representada pel seu titular, Miguel Ángel Aguilar, i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), en nom del qual ha assistit aquest dimecres la directora general d'Igualtat i Polítiques Locals, Cristina Montalvá.

A més, han participat a la reunió representants de les següents associacions i organitzacions del tercer sector: Associació d'Advocades i Advocats contra els delictes d'odi (AACDO), Moviment contra la Intolerància, Consell de Víctimes de Delictes d'Odi, Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), Federació d'Associacions de Dones Gitanes (FAKALI), Observatori per a la Llibertat Religiosa i de Consciència, Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTBI+), Fundació Secretariat Gitano, Federació de Comunitats Jueves d'Espanya , Institut Halal de Junta Islàmica, Plataforma Trans, Agents de l'Autoritat per la Diversitat (LGTBIpol), i Llar Sí.