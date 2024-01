Chiara a Times Square

La nominació d'aquesta setmana entre Chiara i Lucas en Operación Triunfo és una de les que més mobilització està provocant per part dels aficionats del programa. Tal és la implicació per part del 'fandom' de la primera que han aconseguit, fins i tot, que el seu rostre aparegui al Times Square de Nova York durant uns pocs segons per demanar la seva salvació.

La iniciativa, liderada per la periodista Andrea Menéndez , va començar sent un rumor aquest mateix dimecres, però a partir de les 20.00 hores s'ha convertit en una realitat.

Amb aquesta aparició estel·lar, els fans estan intentant capgirar el comptador de vots, ja que les enquestes marquen que serà Lucas qui es quedi a l'acadèmia de música més famosa del país.