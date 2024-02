Un home passa davant d?una oficina del Ministeri de Treball. Foto: Europa Press

El Govern posarà fi en aquesta legislatura a la cita prèvia obligatòria a les oficines de l'Administració Pública a través de la modificació a la Llei de Procediment Administratiu Comú.

"Per interaccionar amb l'Administració no cal tenir una cita prèvia obligatòria", va dir el ministre de Transformació Digital i de la Funció Pública, José Luis Escrivá, durant la seva comparència a la Comissió d'Hisenda i Funció Pública.

Aquest canvi es farà a través d'un avantprojecte de llei per modificar l'article 14 de la Llei de Procediment Administratiu Comú, una modificació que es portarà "com més aviat millor" al Congrés dels Diputats per millorar la relació entre els ciutadans i els serveis públics , segons ha indicat el titular de Funció Pública.

La fi de la cita prèvia obligatòria forma part d'un nou model de l'Administració pública que la cartera d'Escrivà vol impulsar en aquesta legislatura i on també s'inclou la reforma del portal web de l'Administració pública per organitzar-lo per fets vitals i en cooperació amb totes les administracions públiques.

ÚS DE LA IA A L'ADMINISTRACIÓ

Alhora, ha assenyalat que estan treballant en pilots de hubs, alimentats amb Intel·ligència Artificial (IA), amb especial focus en el repte demogràfic i col·lectius amb especials necessitats. Fonts del Ministeri han indicat que es busca establir una xarxa a nivell entre comunitats autònomes perquè els empleats públics es puguin interrelacionar de manera "més completa".

Així mateix, el titular de Funció Pública ha indicat que es buscarà dotar l'Administració General de l'Estat (AGE) d'un llenguatge clar i fàcil a través d'un gestor documental únic per al qual també utilitzen la IA. Això permetrà “avaluar la complexitat” dels textos amb l'objectiu de fer més accessible els documents públics al ciutadà, han indicat fonts de Funció Pública.

Igualment, buscaran potenciar l'ús del telèfon 060, amb una atenció especial a col·lectius vulnerables, els quals tenen "difícil" interrelacionar-se amb l'Administració.

NOVA LLEI DE CIBERSEGURETAT I AGÈNCIA DE L'ADMINISTRACIÓ DIGITAL

Durant la seva comparència, Escrivà també ha anunciat que en el següent període de sessions portaran al Congrés dels Diputats una Llei de Ciberseguretat per reforçar la ciberresiliència del sector públic, tot i que ha assegurat que l'Administració "no està malament en termes de ciberseguretat". Aquesta palanca millorarà la capacitat de resposta de l'Administració pública a la ciutadania.

En aquesta línia, ha assenyalat que una altra palanca serà la creació d'una Agència d'Administració Digital que funcioni de catalitzador per afavorir la innovació al servei de la ciutadania, robotitzant tasques repetitives i desenvolupant tecnologies amb una visió amplia de l'Administració.

Així mateix, ha anunciat la creació d'una unitat operativa transversal capaç de fer front als xocs externs, com ara una pandèmia o la gestió d'un pla de recuperació.