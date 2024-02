Foto: Freepik

El Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG) ha divulgat el Pla d'Avaluació anual del 2024, on durà a terme l'avaluació de 310 institucions, organismes i entitats, tant públiques com privades, per tal de verificar-ne el compliment de les obligacions establertes per la Llei de Transparència . Això representa un augment del 23,5% en comparació del nombre d'entitats avaluades l'any 2023.

Es durà a terme una avaluació per determinar si les entitats incloses estan complint les obligacions de publicitat activa. S'examinarà minuciosament si aquestes entitats divulguen de manera adequada la informació d'interès públic que estan legalment obligades a publicar, ja sigui al portal de transparència oa les pàgines web.

Addicionalment, es realitzarà una anàlisi més detallada a 77 d'aquestes entitats. En aquest cas, savaluarà com gestionen el dret daccés a la informació pública , és a dir, com responen a les sol· licituds específiques dels ciutadans que busquen obtenir informació concreta.



L'any 2024, com en anys previs, es durà a terme una nova avaluació del Portal de Transparència de l'Administració General de l'Estat. Aquest portal engloba els ministeris, els organismes dependents i l'estructura territorial de l'Estat. El propòsit d'aquesta avaluació és verificar el nivell d'implementació de les recomanacions derivades de la darrera revisió feta el 2023.

L'any 2024, 102 entitats seran sotmeses a avaluació per primer cop. D'aquestes, 77 formen part del sector públic institucional estatal, mentre que les 25 restants són entitats privades que han estat beneficiàries de subvencions i ajuts públics, rebent almenys 100.000 euros de fons públics el 2023.

Atesa la notable quantitat d'entitats obligades per la Llei de transparència en aquestes dues categories, la selecció es va fer mitjançant un mostreig estadístic.

En el cas de les 113 entitats que ja van ser avaluades el 2023 en aquestes categories, es farà una revisió per verificar el grau d'implementació de les recomanacions prèvies, així com una reavaluació del nivell de compliment de les obligacions de publicitat activa.

Addicionalment, es durà a terme una revisió específica per avaluar si 90 entitats, ja sotmeses a tres avaluacions pel CTBG, han implementat les recomanacions emeses pel Consell en avaluacions anteriors, especialment si no han experimentat millores substancials en el nivell de compliment.

Aquesta revisió abraçarà òrgans constitucionals, organismes reguladors, supervisors i autoritats administratives independents, entitats del sector públic institucional, col·legis nacionals i consells generals de col·legis professionals, així com entitats privades receptores de subvencions i ajudes.

El Consell també avaluarà aquelles entitats que hagin estat objecte de denúncies per incompliment de les seves obligacions de publicitat activa. En aquest context, tenint en compte les denúncies rebudes el 2023, que van incloure assenyalaments cap a partits polítics, el pla d'avaluació per al 2024 incorporarà la revisió de les formacions polítiques d'àmbit estatal amb representació al Congrés dels Diputats.