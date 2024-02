Un nen fa servir un mòbil. Foto: Europa Press

Des de dimarts 30 de gener passat es coneixen les restriccions i prohibicions en l'ús dels telèfons mòbils que s'hauran de complir als centres educatius de Catalunya a partir del curs escolar 2024-25.

Després d´un llarg debat amb molts agents implicats, es va arribar a les conclusions del debat per part del Consell de l´Educació de Catalunya.

Foto: Generalitat

Així, les normes diuen que es prohibeix l'ús de telèfons mòbils a les aules per als estudiants de primària (dels 6 als 12 anys). En canvi, els estudiants de secundària, de 12 a 16 anys, podran utilitzar-los amb finalitats acadèmiques només si així ho decideix el professor.



Aquesta decisió sorgeix com a resposta a la pressió ciutadana i pedagògica, desencadenant un debat polèmic sobre com integrar l'ús del mòbil a la vida escolar, considerant-lo tant com una eina d'aprenentatge i no només com un dispositiu d'oci i comunicació.