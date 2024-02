El pantà de Sau el passat dissabte 27 de gener. Foto: Iordee MP

El dia ha arribat. Aquest dijous 1 de febrer, la Generalitat ha declarat l'entrada en emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat, que abasteix Barcelona i la seva àrea metropolitana i també Girona i el seu entorn, després de la reunió extraordinària d'aquest dijous 1 de febrer de la Comissió Interdepartamental de la Sequera, davant la situació actual dels embassaments per la manca de pluges, i es veuran afectats un total de 202 municipis que estaven en preemergència.

Com preveu el Pla Especial de Sequera, l'estat d'emergència s'ha declarat després que els embassaments del sistema Ter-Llobregat hagin arribat als 100 hectòmetres cúbics, fet que suposa estar per sota del 16% de la capacitat.

Foto: Iordee MP

"Vull reiterar el meu agraïment a l'esforç de la ciutadania i de les administracions, que prenen les decisions per pal·liar la situació en què estem immersos", ha dit el president Pere Aragonès. "Estem centrats a fer front a la sequera i potenciarem dessaladores", ha continuat, dient que "hem reforçat la col·laboració amb ajuntaments i entitats locals, igual que amb el Govern de l'estat".

"Estem davant d'una nova realitat climàtica, amb més sequeres, més intenses i amb més periodicitat", ha conclòs Aragonès, que diu que és "una prova com la pandèmia", però que aquesta "se superarà". "Vénen setmanes d'esforç, però ens permetrà situar la situació que vivim i ser resilients per fer front al canvi climàtic", ha conclòs.

Per la seva banda, el conseller David Mascort ha recordat que en els 3 darrers anys, Catalunya ha tingut menys pluges del que hauria i que és la primera vegada, des que es tenen dades, que baixa dels 100 hectòmetres cúbics als embassaments del sistema Ter-Llobregat.

"Són mesos intensos, que poden ser el preludi de temps pitjors si persisteix l'absència de pluges, però també vull transmetre la serenitat amb què el Govern afronta la situació, atès el compromís d'ajuntaments i empreses", ha afegit el conseller. "Les decisions que prenem no són arbitràries, sinó que el rumb està marcat i no improvisem", ha afegit, dient que s'han pres mesures per "reduir l'impacte de la sequera a la nostra vida diària".

MESURES EN EMERGÈNCIA

El Pla Especial de Sequera preveu 3 fases de l'estat d'emergència: a la fase 1 es limitarà l'ús d'aigua a 200 litres per habitant i dia, a 180 a la fase 2 i a 160 litres per habitant i dia.

Foto: Iordee MP

Quant a l'ompliment de piscines, ho podran fer els gimnasos i clubs esportius amb piscines cobertes inscrites al cens d'equipaments esportius de la Generalitat, i també les descobertes tot l'any per a l'esport federat, amb limitacions: a l'estat 1 hauran de compensar amb el tancament parcial de dutxes; al 2 si es manté oberta la piscina s'han de tancar les dutxes; i al 3 s'hauran de tancar les dutxes, hi hagi o no piscina.

L'esport federat que necessiti reg, com el futbol, a la fase 1 podrà regar els camps però hauran de compensar la despesa d'aigua amb les dutxes; a la 2 si volen regar hauran de tancar dutxes; ia la 3 s'han de tancar les dutxes obligatòriament; i es preveu que els càmpings, hotels i comunitats de veïns no puguin omplir les piscines en estat d'emergència.

Foto: Iordee MP

El Pla de Sequera també preveu que en estat d'emergència 1 i 2 es puguin regar jardins botànics i arbres i plantes per supervivència però amb aigua regenerada o freàtica, sempre que sigui per preservar refugis climàtics; i es prohibeix l'ompliment competeixo o parcial de llacs artificials o fonts ornamentals, excepte les basses que serveixin per a la "recuperació d'espècies autòctones o en risc" i fent-ho amb aigua regenerada o freàtica.

ALTRES ACTUACIONS

També es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle, excepte si es fa en negocis de neteja de vehicles amb sistema de recirculació de laigua; l'ús de dutxes o instal·lacions de neteja de peus a les platges; i activitats com a pistes de gel temporals o festes d'escuma i similars.

Altres mesures passen per la reducció dels cabals ecològics els rius Muga de 135 litres per segon a 40, al Ter de 2.000 a 600 i al Llobregat de 500 a 250; i hi haurà moratòria en la posada en marxa d'activitats econòmiques que requereixin un alt ús d'aigua al municipi on s'instal·lin.

A Catalunya ja hi ha 37 municipis en estat d'emergència per sequera, que pertanyen a les unitats d'explotació de Riudecanyes, Darnius-Boadella i Fluvià-Muga, i Vallirana (Baix Llobregat), que depèn del sistema Anoia-Gaià i està en emergència després demanar-ho el mateix Ajuntament.