Foto: Aula IDHC

La Federació Salut Mental Catalunya ha rebut la distinció del Premi Solidaritat 2023, concedit des de 1987 per l’Institut de Drets Humans de Catalunya-IDHC. El premi, atorgat entre més de quaranta candidatures, destaca en aquesta edició a una organització de referència per la defensa dels drets de les persones amb problemes de salut mental.



Conformada per 80 entitats de tot Catalunya, la Federació va néixer en 1996 amb l'objectiu de representar i donar suport a les persones amb problemes de salut mental i a les seves famílies. En l'actualitat, exerceix un paper imprescindible per a garantir la seva qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats, així com per a millorar la salut mental en la societat en el seu conjunt.



El 2023, la Federació ha registrat més de 350 casos de vulneració de drets a Catalunya. Les persones sovint s'enfronten a situacions de discriminació i veuen vulnerats els seus drets fonamentals. Una realitat que des de la Federació afronten amb campanyes de sensibilització i incidència perquè les polítiques públiques, legislatives i de prestació de serveis en aquest àmbit estiguin guiades per un enfocament de drets humans.



Segons Montse Tafalla, presidenta de l’IDHC, "fer visible la vulneració contribueix a acabar amb l'estigma i els prejudicis cap a la salut mental. És una qüestió clau en l'actualitat, que s'ha d'abordar amb la perspectiva de drets que abandera la Federació Salut Mental Catalunya."

El jurat que ha decidit del Premi Solidaritat 2023 ha estat constituït per Montse Tafalla i Montse Pi, presidenta i vocal de l’IDHC, respectivament; i per representants de la Taula del Tercer Sector Social, de la Federació Catalana de Voluntariat Social i de la Coordinadora d'ONG Solidàries-Girona.