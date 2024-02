El judici al futbolista Dani Alves per la presumpta agressió sexual a una noia en una discoteca de Barcelona només serà a porta tancada quan declari la denunciant, i la resta de la vista no es podrà gravar ni emetre en mitjans de comunicació.

Ho ha acordat l'Audiència de Barcelona en una interlocutòria aquest dijous 2 de febrer, en resposta a la Fiscalia i l'acusació particular, que van demanar que el judici es fes íntegrament a porta tancada , és a dir, sense públic a la sala i sense que els periodistes el poguessin escoltar ni retransmetre.

El judici està fixat per a la setmana que ve, del dilluns 12 al dimecres 14, i el tribunal ha optat per blindar únicament la declaració de la denunciant com a manera de protegir la seva intimitat, i amb la mateixa finalitat ha afegit altres condicions.

En aquest sentit, el tribunal ha ordenat que totes les persones que intervinguin al judici (el mateix Alves, advocats, testimonis i pèrits) es refereixin a la víctima com "la denunciant", sense dir el seu nom ni cognoms.

Encara que es farà a porta tancada, la declaració de la dona s'enregistrarà com a prova, i "per evitar que amb posterioritat es pugui filtrar la imatge o la veu", l'enregistrament es farà amb la veu distorsionada i la imatge pixelada. Quan declari al judici, la denunciant estarà separada d'Alves per un paravent per evitar que hi hagi contacte visual entre ells.

Pel que fa a la cobertura mediàtica, els periodistes podran escoltar i relatar el contingut del judici, però no gravar-lo ni retransmetre imatges ni enregistraments d'àudio del que passi a la sala, inclòs l'interrogatori al futbolista.

El tribunal sí que permetrà que els periodistes facin fotografies i imatges de recurs just a l'inici del judici, abans que els implicats intervinguin.

Els magistrats han prohibit "expressament" divulgar o publicar informació sobre la intimitat de la dona o dades que puguin facilitar identificar-la, i també ha aclarit que els periodistes no podran prendre imatges d'ella o els seus familiars propers que intervinguin al judici.