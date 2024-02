Chiara Oliver / Foto @OT_Oficial

El màrqueting ha anat variant molt al llarg dels anys, i les xarxes socials han esdevingut un espai on la publicitat és molt més efectiva que mitjans més tradicionals. Aconseguir notorietat de vegades és a l'abast d'un sol tuit o una sola fotografia, mentre que accedir a espais a la televisió o ràdio, per posar un exemple, és més costós.

És per això que, quan algun tema es torna tendència a les xarxes socials, moltes marques aprofiten per pujar al carro i aconseguir notorietat en línia. Ja va passar fa més d'un any quan Shakira va llançar el seu famós tema amb Bzrp, interpel·lant directament a marques com Rolex, Casio, Ferrari o Twingo . Aquestes no van dubtar a "contestar" per xarxes, els que va provocar que se'n seguís parlant.

Sembla que les marques han trobat un nou filó amb què treure partit: Operación Triunfo 2023, o més concretament, la nominació entre Chiara i Lucas. Les fans de la primera estan fent tot el possible per aconseguir que la menorquina es quedi a l'acadèmia, fins al punt de posar un anunci a Times Square per demanar-ne el vot.

A les últimes hores, rar és la marca que no hagi aprofitat per mostrar el seu suport a Twitter. De fet, s'han sentit interpel·lades perquè milers de fans han publicat fotos de Chiara, tant de l'acadèmia com de la seva vida prèvia, en què apareixia amb la marca en qüestió.

És el cas de Fiat, Aliexpress, Alpro, Suchard, Aldi, Mahou, o fins i tot el compte oficial de Star Wars, entre moltes altres.

Tot i això, n'hi ha moltes altres que han pujat al carro sense que els ho demanessin prèviament les fans de la menorquina, com són alguns d'aquests casos.

El que és clar és que les empreses han trobat a Operación Triunfo una manera de capitalitzar la seva marca, i les 'kikistes', una manera de salvar la seva favorita. Un win-win de manual.