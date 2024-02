Vista del pantà de Sau, a 22 de gener de 2024, a Barcelona, Catalunya (Espanya) - Lorena Sopêna - Europa Press

Col·lectius ecologistes, socials i veïnals, agrupats a la campanya 'D'on no hi ha, no en raja', han assegurat aquest dijous, després de la declaració d'emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat: "La sequera no és només falta de pluja, també és mala gestió”.

Coincidint amb la declaració d'emergència, integrants de la campanya han pujat a Montjuïc per mostrar una panoràmica de la ciutat de Barcelona amb el missatge 'Canvi climàtic + Mala gestió = Sequera', han informat en un comunicat.

Han lamentat l'"actitud interessada i partidista" que ha comportat la modificació del Pla diverses vegades per relaxar les mesures, assenyalant que esmenes de PSC i Junts van permetre que poguessin omplir piscines d'hotels i endarrerir les sancions l'estiu passat.

També han retret que els ajuntaments "han defugit" les funcions en matèria d'aigua, i han assenyalat que només el 7% dels municipis de Catalunya, els més de 20.000 habitants, estan obligats a comptar amb un pla municipal de sequera i d'aquests un de cada quatre ho tenen activat.

Les entitats han remarcat que, segons l'Índex d'Explotació de l'Aigua, Catalunya sobreexplota un 31% la seva aigua dolça disponible, cosa que significa que "la demanda actual sobrepassa l'ús sostenible dels recursos hídrics".

També han sostingut que, davant d'aquest escenari, "no és sostenible continuar impulsant un model basat en la construcció i el turisme".

Les entitats han demanat canviar el paradigma actual de la gestió de l'aigua basat a subministrar aigua a tots els sectors que la demanen, com si fos infinita, i apostar de manera decidida per una "reducció progressiva començant pels sectors que més consumeixen".