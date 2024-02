Tabac a França @ep

El Pla Integral de Prevenció i Control del Tabaquisme que prepara el Ministeri de Sanitat perquè sigui una realitat aquest any, inclou impulsar mesures fiscals que graven el preu del tabac, ja que Espanya es troba entre els països amb els preus més baixos d'Europa, i la seva pujada seria considerada a més una mesura dissuasòria per frenar el consum entre els joves.

Tot i això, segons han confirmat fonts del Ministeri de Sanitat, per al seu desenvolupament ha de comptar amb Ministeri d'Hisenda i Funció Pública que és "qui té l'última paraula", ja que "Sanitat no té competència".

Tal com avança la Cadena SER, l'estratègia pretén "impulsar l'establiment de mesures fiscals consistents en l'increment dels tipus impositius dels productes inclosos a l'àmbit objectiu d'impost sobre les tasques del tabac, a fi d'aconseguir un increment dels preus dels productes esmentats".

A més, pel que fa a les noves formes de tabac, l'estratègia pretén "promoure la creació d'una nova figura impositiva que estableixi un gravamen específic per a les cigarretes electròniques amb nicotina".

"Totes les societats científiques recomana que es faci", assenyalen les mateixes fonts. Des de fa anys societats mèdiques i científiques demanen, d'acord amb l'estratègia antitabac de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), pujades d'impostos als productes amb nicotina ja que redueixen el consum, encoratgen els fumadors a abandonar el tabac i dissuadeixen els joves d'adoptar lhàbit de fumar.

"Cada any moren 100.000 persones"

El president de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), Ramón Reyes, ha mostrat aquest dijous el seu suport a la mesura de pujar el preu del tabac a Espanya, recollida al Pla Integral de Prevenció i Control del Tabaquisme que prepara el Ministeri de Sanitat, ja que “Espanya és l'estanc d'Europa”.

"Tenim el preu del tabac més barat d'Europa. Això realment no ens ho podem permetre. Cada any, moren 100.000 persones a causa del tabac en aquest país. Això no és possible. Per tant, hem de fer tot el que estigui a la nostra mà" , ha sentenciat Reyes, en declaracions als mitjans després de l'acte celebrat pel Dia Mundial Contra el Càncer, organitzat per l'AECC.

