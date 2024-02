Foto: Freepik

La probabilitat teòrica de casar-se abans dels 30 anys a Espanya ha caigut al voltant d'un 90% el 1976 a menys d'un 20% el 2022, segons l'informe 'Transformació i crisi de la institució matrimonial a Espanya', elaborat pel Observatori Demogràfic CEU, adscrit al Centre d´Estudis, Formació i Anàlisi Social (CEU-CEFAS).

Segons l'estudi, que recull dades de l' Institut Nacional d'Estadística (INE) i Eurostat, fa 48 anys la majoria dels espanyols es casaven abans dels 30 anys (85% dels homes i 90% de les dones), davant d'una xifra actual de menys del 20% (el 8% i el 14%, respectivament, el 2022).

La mateixa tendència s'observa amb els menors de 50 anys ja que la probabilitat que un espanyol estigui casat abans d'aquesta edat ha passat de prop del 100% el 1976, menys d'un 50% el 2019 (43% per als homes i 47% per a les dones).

L'estudi també destaca que l'edat mitjana en contraure el primer matrimoni ha pujat en més de 10 anys des del 1976 al 2022, sent els espanyols dels europeus que es casen per primera vegada a una edat més tardana (34,9 anys per a les dones i 36,8 per als homes el 2022, davant dels 24,1 i 26,7 anys, respectivament, del 1976), només superats pels suecs.

A més, el document posa en relleu la caiguda de casaments celebrats per l'Església a Espanya. En concret, assenyala que el 1977 es van celebrar 271.347 casaments, dels quals 978 ho van ser per ritus no catòlics, mentre que, el 2022, els casaments no religiosos de persones residents a Espanya van ser 144.092, uns 143.000 més que el 1975. part, les religioses (incloent-hi altres confessions a més de la catòlica) van ser 34.532, un 83% menys que el 1975.

Igualment, de les dades es desprèn que al voltant de la meitat dels matrimonis s'acaben divorciant i, en aquest sentit, els autors de l'estudi assenyalen que un efecte "molt nociu" de la baixa nupcialitat i l'alta taxa de divorcis és "el gran nombre de menors afectats per la ruptura familiar".

Així, entre altres dades, l'informe apunta que prop de 2 milions de nens i joves espanyols es crien sense un progenitor i que al 3,6% dels naixements del 2022 no hi consta pare. En total, segons l'estudi, més del 10% dels nadons espanyols no conviuen amb el pare ja des del seu naixement, als quals caldria sumar els casos en què el pare viu en un altre domicili del mateix municipi.

L'estudi també revela una "enfonsada" del percentatge de nens que neixen de mares casades. Segons les mateixes dades, els nadons de mares espanyoles no casades van ser el 53% el 2022, davant d'un 2% el 1976.