Operación Triunfo està tenint un èxit i una repercussió que pocs esperaven després de tantes edicions. Si la febre per Chiara està sent una tònica habitual aquesta setmana a xarxes socials com Twitter, ara és Instagram la que ha estat testimoni d'un fet diferencial que inclou dos concursants d'aquesta edició: Violeta i Álvaro Mayo.

El president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ha fet una publicació al seu perfil sobre l'exposició 'Maestras' del Museu Thyssen. "La genialitat de moltes artistes va quedar esborrada de la Història de l'Art malgrat que les seves obres trencaven motlles. Aquesta col·lecció honra la memòria i el talent. Reconéixer la genialitat és un petit pas cap a la reparació d'una injustícia històrica. Queda molt per fer. Continuem treballant per la igualtat real en tots els àmbits de la vida", explica a la publicació.

Tot i això, el que ha sorprès més la gent és que la cançó que ha utilitzat la cançó de 'Flowers' de Miley Cyrus, però amb la versió que van cantar Álvaro Mayo i Violeta a la gala 6.

Als comentaris, els usuaris s'han fet ressò d'aquesta elecció musical i han aprofitat en multitud d'ocasions per dir que "Flowers no era nominable", ja que és l'actuació amb què Violeta va acabar nominada amb una de les seves millors amigues de l'acadèmia, Chiara.

També hi ha hagut altres comentaris graciosos, com "Pedro Sánchez, maca llista i alvaromayista", o bé altres que demanaven "amnistia per a Chiara", aprofitant el context polític actual amb la llei d'amnistia i la nominació de la concursant menorquina.