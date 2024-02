Coincideixen que la contribució al PIB dels immigrants és més gran a les ajudes que reben. EP

El creixement econòmic a Catalunya no hauria estat possible sense la immigració, perquè "hauria estat impossible cobrir tots els llocs de treball" que s'han generat els darrers anys, han explicat experts en mercat laboral.

El professor de la Universitat de València i de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Antoni Cunyat, ha detallat que Catalunya és una de les regions d'Espanya que ha acollit més immigrants, fet que s'ha traduït en un increment més gran del total de població: Les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) apunten que el gener del 2022 hi havia 1.271.810 immigrants vivint en territori català, del total de 7.792.611.

Ha explicat que el 98% dels nous llocs de treball creats a Catalunya entre el 2017 i el 2023 “han estat ocupats per persones nascudes fora d'Espanya” i que els immigrants han cobert majoritàriament llocs de treball del sector serveis.

Segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) del quart trimestre del 2023 publicada per l'INE, a Catalunya hi ha 3.022 ocupats de nacionalitat estrangera treballant al territori, que ha crescut progressivament des del 2021, quan hi havia 2.262 immigrants.

En roda de premsa al gener després de conèixer les dades, el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, va assegurar que "el fet migratori té una importància cabdal" a Catalunya, i que aquestes dades, textualment, desmunten els tòpics del discurs de l'extrema dreta.

El director del Centre d'Informació al Treballador Estranger (Cite) de CC.OO. de Catalunya, Carles Beltrán, ha coincidit que l'evolució de l'economia catalana ha requerit mà d'obra estrangera i ha assegurat que els immigrants "estan ocupant els llocs de treball que els catalans no volen ocupar".

Ha lamentat que els treballadors nascuts fora d'Espanya tenen més contractes temporals i parcials que els nadius i que ocupen llocs de baixa calcificació: "L'economia també funciona perquè té molt de treballador irregular".

De fet, un sondeig de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) publicat al gener, va revelar una disminució dels catalans que rebutgen la immigració perquè ocupen la feina dels catalans, fins al 17,6% dels enquestats, quan en fa 30 anys era del 54,8%.

CONTRIBUCIÓ DELS IMMIGRANTS AL PIB



Cunyat ha detallat que la taxa d'activitat dels estrangers està al 69%, mentre que la de la població nativa està al 56%, i ha analitzat que això és perquè la immigració es trasllada a Catalunya durant la seva edat activa, mentres que la població envellida és majoritàriament d'origen català.

"La contribució en forma d'impostos, en forma de cotitzacions a la seguretat social, és superior a les prestacions que reben", ha assegurat.

Beltrán ha apuntat que la gent més jove va menys al metge i consumeixen menys ajudes socials: “No són una càrrega per al sistema”, ha sentenciat.

A més, ha valorat que "el discurs de la dreta que els immigrants s'emporten totes les ajudes" és difícil de combatre si no és amb dades.