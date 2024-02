La participació de més de 100.000 afectats reflecteix la magnitud de la situació que ha portat onze parlaments autonòmics a instar el Govern central a implementar mesures concretes. EP

El moviment #J2 que agrupa advocats i pocuradors ha convocat una manifestació aquest dissabte, 3 de febrer, a Madrid per reclamar millores a les pensions d'aquest col·lectiu i una reforma legal per materialitzar la seva passarel·la al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

En un comunicat, aquest moviment ha criticat les "irrisòries" pensions de jubilació --d'entre 300 i 450 euros, expliquen-- i la "falta de cobertures" elementals de les mutualitats alternatives a la Seguretat Social.

Segons explica, la de dissabte 3 a Madrid serà "la primera gran manifestació dels advocats i procuradors mutualistes perjudicats per Alter Mútua, Mútua de Procuradors i la Mutualitat de l'Advocacia" des de la celebrada el juny de l'any passat amb ocasió de l'Assemblea General mutualistes d'aquesta última.

D'acord amb aquest moviment, són més de 100.000 les persones afectades per aquesta situació, sobre la qual onze parlaments autonòmics (Andalusia, Galícia, Astúries, Cantàbria, Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Canàries, Regió de Múrcia, Castella-la Manxa i Castella-Lleó ) han instat el Govern central a "implementar la passarel·la al RETA".

ITINERARI DE LA MANIFESTACIÓ



La manifestació està convocada a les 11.30 hores i partirà des de la seu de la Mutalitat (carrer Serrano, 5) en el cas dels advocats i des de la de Mutualitat de la Procura (Bàrbara de Bragança, 2) al dels procuradors.

Després de concentrar-se durant uns 30 minuts, marxaran cap al Passeig de Recoletos per confluir ambdues columnes a l'alçada del número 23, des de continuaran fins a la seu del CGAE-Advocacia, al número 13, on han demanat la convocatòria d'un Ple extraordinari per exposar reivindicacions.

A continuació, sortiran fins a la plaça de Neptú per enfilar el Passeig de les Corts i arribar fins al Congrés dels Diputats, on finalitzarà la marxa.