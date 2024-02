Es portarà aigua en vaixells des de la dessalinitzadora ubicada a Sagunt fins a Catalunya per lluitar contra la sequera que pateix aquesta regió. EP

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, s'ha mostrat a favor de "la solidaritat hídrica entre regions", que, segons ell, "s'ha d'estendre de manera oficial a tot Espanya", després de parlar amb la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, que li ha comunicat la intenció del Govern de portar aigua en vaixells des de la dessalinitzadora ubicada a Sagunt fins a Catalunya per lluitar contra la sequera que pateix aquesta regió.

Mazón ha assegurat, segons ha indicat la Generalitat en un comunicat, que està a favor que "l'aigua dessalada tingui un ús prioritari i gairebé exclusiu per a emergències de consum de boca, no per a reg perquè això és molt perjudicial per als cultius".

En aquesta línia, ha ressaltat que Ribera li ha garantit que "augmentar la capacitat de la dessaladora per sobre del 15% no té cap afecció per a les necessitats de la província de València", alhora que ha demanat a la responsable del ministeri una reunió per a "abordar les necessitats hídriques de la Comunitat Valenciana en temes com els transvasaments o l'emergència de l'Albufera".

Per acabar, el president de la Generalitat ha recalcat el "compromís" del Consell per "defensar el dret a l'aigua que necessita i mereix la Comunitat Valenciana".

A més, dilluns que ve, la ministra es reunirà amb el seu homòleg català, el conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort, per abordar l'episodi de sequera a Catalunya.