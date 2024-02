Finançarà els contractes en pràctiques de joves pescadors que hagin acabat la formació de mariner pescador i la formació bàsica de seguretat. EP

La Conselleria d'Acció Climàtica de la Generalitat finançarà els contractes en pràctiques de joves pescadors que hagin acabat la formació de mariner pescador i la formació bàsica de seguretat, ha informat en un comunicat aquest dissabte.

Ho ha anunciat el titular del departament, el conseller David Mascort, en un acte a Arenys de Mar (Barcelona), en què ha assegurat que la pesca a Catalunya viu "moments on el relleu i la supervivència del sector es veuen amb preocupació" .

Mascort ha presentat el Pla d'acció de relleu generacional pesquer, que pretén facilitar el “relleu generacional” per a joves pescadors, destinant 20.000 euros per cada contracte durant un any.

El programa permet donar resposta a "la demanda del sector des de fa molts anys de recuperar la figura de l'aprenent", permetent que recent titulats puguin començar a treballar en vaixells pesquers a cost zero pels patrons.

A més, el pla busca garantir "la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de l'ofici" i preveu mesures d'ajudes en l'adquisició de primeres embarcacions pesqueres.