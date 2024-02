Carl Weathers @ep

L'actor nord-americà Carl Weathers ha mort als 76 anys, segons ha informat la seva família en un comunicat emès a diversos mitjans dels Estats Units.

"Estem tristos d'anunciar la seva mort. Va morir feliç mentre dormia dijous passat, 1 de febrer. Carl era un ésser humà excepcional que va viure una vida extraordinària. En les seves contribucions al cinema, a la televisió, a les arts, va deixar una marcada inesborrable i és reconegut a tot el món", ha assenyalat la família a l'escrit publicat per Hollywood a la xarxa social X.

L'actor va saltar a la fama per la seva interpretació a les quatre pel·lícules de Rocky al paper d'Apollo Creed amb Sylvester Stallone. Així mateix, va ser protagonista en pel·lícules com 'Predator' i va tenir el seu paper a la sèrie de televisió de l'univers Star Wars, 'The Mandalorian'.

Entre altres projectes, Weathers també va posar veu a un dels animats de 'Toy Story'. A més, era membre del Comitè Olímpic dels Estats Units ja que abans del seu pas per la gran pantalla va debutar com a esportista professional jugant als Oakland Raiders i un equip de la Canadian Football League.