El caixer ha de garantir una sèrie d'operacions mínimes i els bancs s'han de fer càrrec de la instal·lació. EP

El Congrés debatrà i votarà dimarts que ve la presa en consideració d'una proposició de llei enviada pel Parlament de Catalunya per garantir el servei de caixers automàtics a municipis i barris que estiguin en risc d'exclusió financera.

La proposta critica el "tancament constant i persistent d'oficines bancàries i caixers automàtics a l'última dècada". "S'ha convertit en una realitat indefugible, que afecta especialment col·lectius vulnerables", denuncia la iniciativa en el seu preàmbul.

Amb aquest panorama, la llei té com a finalitat garantir l'accés als serveis bancaris bàsics mitjançant un servei de caixer automàtic de proximitat, independentment del municipi de residència.

Els municipis i barris que es trobin en risc d'exclusió financera, diu la iniciativa, hauran de disposar "com a mínim" d'un caixer automàtic al terme municipal. En els ens dàmbit territorial inferior al municipi, el dret daccés es garanteix mitjançant el caixer automàtic del municipi al qual pertanyen.

CAP BARRI SENSE CAIXER



La norma defineix el municipi en risc d'exclusió financera com aquell que no disposa d'un caixer automàtic al terme municipal. Per part seva, el barri en risc d'exclusió és la subdivisió d'una ciutat, vila o poble amb un mínim de 5.000 habitants sense serveis bancaris.

La norma estableix que les entitats estaran obligades a instal·lar els caixers als municipis en risc d'exclusió i assumiran, així mateix, els costos relacionats amb la instal·lació.

La llei a debatre a la Cambra Baixa remarca que les despeses que es derivin de l'establiment i el manteniment del caixer "no es poden repercutir als usuaris del servei", sense perjudici de les comissions aplicables amb caràcter general per les entitats financeres.

Per altra banda, el servei de caixer automàtic s'ha de prestar en condicions d'accessibilitat universal i ha de donar servei de manera contínua durant les 24 hores del dia, cada dia de l'any. També s'ha de prestar a les llengües cooficials de les comunitats autònomes.

Les prestacions mínimes del caixer mínim són la retirada i l'ingrés de diners en efectiu, el pagament de rebuts i tributs, les consultes de moviments i saldos, l'obtenció d'extractes i la realització de transferències.

DÓNA TRES MESOS AL BANC D'ESPANYA PER ANALITZAR ELS MUNICIPIS



La norma també diu que el Banc d'Espanya, en el termini de tres mesos a comptar de l'entrada en vigor de la norma, haurà de remetre al Ministeri d'Economia una llista preliminar amb els municipis que estiguin en risc d'exclusió financera.

Després, el departament liderat per Carlos Cuerpo tindrà 15 dies per publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) la llista provisional dels municipis. El següent és un tràmit de consulta perquè els ajuntaments, en el termini d'un mes, al·leguin davant del ministeri allò que considerin pertinent i remetin al Govern informació sobre els espais per a la instal·lació dels caixers.

Un cop feta la llista definitiva de municipis, els bancs tindran un mes per proposar al ministeri la instal·lació d'un o diversos caixers automàtics als municipis en risc d'exclusió financera que considerin oportuns.