Foto: EuropaPress

La defensa del futbolista Dani Alves ha demanat suspendre el judici en què està acusat d'agredir sexualment una noia a la discoteca Sutton de Barcelona perquè considera que un "judici paral·lel als mitjans de comunicació" ha vulnerat el dret a la presumpció d'innocència .

La seva advocada, Inés Guardiola , ho ha argumentat en el tràmit de qüestions prèvies a l'inici del judici que ha començat aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona, i el tribunal ho decidirà després d'un recés.

Guardiola ha entregat al tribunal unes 450 notícies sobre la causa , que segons la seva opinió han suposat "un degoteig constant per presentar el senyor Alves com a agressor sexual, abocant-lo a una condemna pública".

La defensa també considera vulnerat el dret a un jutge imparcial perquè creu que la jutgessa que va instruir la causa va estar “contaminada pels mitjans de comunicació”.

DEFENSA DURANT LA INSTRUCCIÓ



L'advocada ha esgrimit altres arguments per intentar que se suspengui el judici, com que Alves suposadament no va tenir accés a la informació respecte a la investigació sobre ell des del primer moment i que quan va ser detingut la seva advocada va tenir "menys de dues hores" per conèixer la investigació i preparar la declaració.

Guardiola ha afirmat que Alves "no va tenir mai oportunitat de defensar-se de manera efectiva en fase d'instrucció", veu vulnerat el seu dret a un procés amb totes les garanties i creu que ha titllat d'injustament diferencial el tracte que li ha donat el tribunal.

L'advocada també ha presentat al tribunal un certificat de l'Agència Tributària del 2023, en què consta que Alves té un saldo negatiu de 20.000 euros al compte i un embargament judicial d'uns 50.000, i també ha impugnat diverses de les proves presentades per l'acusació.