Tot just acabar l'actuació que la convertiria en la guanyadora del Benidorm Fest 2024, la cantant de Nebulossa, Mery Bas, va llançar un crit al públic: "¡Tira la copa!". A l'altra banda de la pantalla, la dona a què estava fent referència, Manuela Trasobares, va trencar a plorar: "No m'ho esperava, em va emocionar moltíssim".

I és que Trasobares, una artista multidisciplinària resident a Geldo (Castelló), és una de les dones a qui homenatja el videoclip de la cançó que representarà Espanya a Eurovisió, 'Zorra'. Bas recrea la intervenció de Trasobares en un programa de Canal 9, 'Parle Vosté, Calle Vosté', dels anys noranta, on, a més de llançar un missatge d'alliberament de les dones, va tirar una copa a terra i va animar a els qui la recolzaven a fer-ho.

Quan es va assabentar de l'existència del videoclip, Trasobares es va interessar per la cançó: "Em va semblar molt xula i molt interessant perquè estava posant al seu lloc aquest concepte, que tantes vegades ens han dit a les dones, i en aquest cas, convida a totes a alliberar-se. És molt bonic, de seguida em va encantar aquest missatge", ha relatat a Europa Press en una entrevista.

I és que, per a l'artista, aquest és un missatge "molt progressista" que posa Espanya en una dimensió "molt cosmopolita, molt d'avantguarda" i que situa el país "al capdavant de tots els estats que hi pot haver de la llibertat" ". "Això és una apologia a la llibertat ia la llibertat individual, siguis home o dona o allò que vulguis", ha afegit.

"És convertir en bonic allò que fins ara ha estat molt lleig, prohibit, censurat, vetat i ficat sota un bagul. El despertar d'aquests conceptes marginats per donar-los la seva ponderació, crec que és molt positiu", ha explicat.

Conscient que hi ha dones que es puguin sentir ferides per la paraula que dóna nom a la cançó, ha assenyalat: “No tothom ha viscut això igual. Jo puc entendre que hi hagi dones que han patit per això, i jo les entenc. Hi ha moltes dones que han estat marcades per homes o per la vida que els ha obligat a fer una determinada forma de vida, poden sentir-se ferides, potser davant d'això, però jo penso que també és com una cura, una redempció, és capgirar la truita”.

"Tota dona que es pugui sentir ferida davant d'això, ha de fer una bona reflexió, o que algú l'ajudi a fer aquesta reflexió, i fer-la entendre que precisament el que estem fent és capgirar-ho tot. Nosaltres venim d'haver estat insultades". , però és que ara agafem l'insult i riem dels que ens han insultat. És la ironia de la hipocresia que existeix però portada a l'últim extrem", ha afegit.

"El missatge és molt potent"



Preguntada sobre l'abast que està tenint 'Zorra', Trasobares ha assenyalat: "És el termòmetre del que representa aquesta cançó. Quan tothom n'està parlant, és perquè el missatge és molt potent. Al principi va ser el moviment LGTBI qui més es va pronunciar, però és que ara s?està pronunciant tothom perquè tothom s?adona que això és el més feminista, transgressor i el més antipatriarcal que existeix", ha afegit.

"Estem utilitzant conceptes rancis que ha fet servir, fins ara, tot aquest patriarcat asexuant i ho estem ponderant dient que nosaltres som aquí i tenim tota la llibertat del món de ser éssers lliures, perquè tot això és una apologia a la llibertat ia la llibertat individual , siguis home, dona o el que vulguis", ha assenyalat. A parer seu, aquesta ponderació és "progrés social": "És humanitzar en ser i és un concepte d'allò més democràtic, reivindicatiu, bonic i just que es pot fer".

Respecte a les crítiques a la cançó des de sectors "reaccionaris", Trasobares ha assenyalat: "A nivell cultural, social, la història és un no parar d'anar endavant i enrere, i de vegades, enrere, enrere i enrere. Els sectors reaccionaris de les societats sempre estaran en contra de tots els moviments que trenquin l'esquema home-dona, cosa que no sigui un sexe reproductor o que hi hagi altres opcions sexuals".

Així que a aquest tipus de sectors "que en el fons, sempre han estat aquí", Trasobares els critica que "pretenen sempre tancar-se en uns conceptes hermètics, dogmàtics, que no ajuden l'ésser humà, sinó que el castiguen i el casten".

Davant d'això i als "fatxes que ara estan sortint de l'armari" després de 40 anys en què "semblava que callaven i no deien ni piu", l'artista considera 'Zorra' un "grandíssim antídot". "És un antídot fabulós per al verí que fica aquesta gent i que enverina la societat", ha mantingut.

"Tu saps la puntada de peu que els estem donant a tota la gent reaccionària o als de Vox? Els estem tancant la boca però totalment", ha manifestat i ha posat èmfasi que la cultura i l'art "han servit i serveixen per canviar-ne una societat". “A través de la música i la poesia s'ha arribat a molts punts de llibertat, i jo penso que és un bon camí. Penso que és una lliçó magistral per demostrar-li a les dretes que estan molt equivocades, que neguen el que és evident. pot negar la realitat per molt que et desagradi", ha conclòs.

Trassobars a Eurovisió?



Després de la victòria de 'Zorra' al Benidorm Fest es van publicar nombrosos comentaris que demanaven substituir els dos ballarins de la posada en escena per dones com les que apareixien al videoclip. Preguntada sobre això, ha explicat que és "més complicat del que sembla" i que "aquí hi ha un engranatge que potser està al marge d'ells".

L'artista ha expressat que sent "molt orgull" sobre la referència perquè "tothom sap que això està inspirat en mi". "Sembla que hagi sortit jo al moment del Benidorm Fest, que hagués estat jo present d'alguna manera, i sí, he estat, és clar, però en ànima o en esperit, vaja", ha resumit i ha reconegut que això" és una cosa que funciona a uns nivells de màrqueting que ja s'escapa als nostres interessos artístics, però és clar, mai no se sap”, ha explicat.

El que sí que li agradaria és conèixer a Mery: "M'agradaria perquè ells sí que es van posar en contracte amb mi al principi, però com que tenien molt a fer, al final va quedar només en comunicació i jo els vaig mostrar la meva emoció". De fet, també ha remarcat la importància que una dona de 56 anys sigui qui representi Espanya a Eurovisió amb aquest missatge: "Perquè això que tots hem de ser joves i bells és una cosa molt anacrònica i molt patriarcal".

I no té dubtes que el missatge s'entendrà a Europa: "Mira, només calen un parell d'autobusos o tres plens d'espanyols i allà a Suècia cridant 'guineu, guineu, guineu', veuràs tu si ho entendran". Perquè per a ella, a Benidorm, "el públic l'aferrava, és que és un himne". "És un himne", ha conclòs.