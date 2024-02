El grup Nebulossa posa després de guanyar el Benidorm Fest 2024, al Mirador del Castell, a 4 de febrer del 2024, a Benidorm, Alacant, Comunitat Valenciana (Espanya). - Joaquín P. Reina - Europa Press

La Unió Europea de Radiodifusió (UER) ha confirmat aquest dilluns que la cançó 'Zorra', interpretada pel duet alacantí Nebulossa, és "apta" per representar Espanya al Festival d'Eurovisió 2024, que se celebrarà el proper mes de maig a Malmö (Suècia).

"La UER entén que hi ha moltes interpretacions del títol de la cançó presentada per RTVE per representar Espanya al Festival d'Eurovisió d'aquest any", ha assenyalat l'organisme encarregat d'organitzar el festival europeu.

En aquest sentit, ha explicat que “considerant el seu ús previst en el context de la lletra i el missatge de la cançó, tal com ens ha explicat RTVE”, la UER ha conclòs que el tema guanyador de Benidorm Fest “és apte per participar-hi al concurs d'aquest any". "La posada en escena de la cançó al maig, igual que la de tots els actes participants, s'acordarà amb els productors en una data posterior", ha dit.

En la mateixa línia es va pronunciar també la directora de Comunicació i Participació de RTVE, María Eizaguirre, que va afirmar aquest diumenge que la definició de 'Zorra' està "molt clara" al diccionari de la RAE, de manera que la seva lletra és "totalment d'acord amb la normativa actual" de la UER.