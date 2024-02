Foto: Freepik

El 6 de febrer és el Dia Internacional d'Internet Segur, un esdeveniment global que destaca la importància de la seguretat en línia i promou pràctiques segures al vast món digital. Aquest dia, iniciat per la xarxa INSAFE, s'ha convertit en una plataforma crucial per conscienciar persones de totes les edats sobre els desafiaments i les responsabilitats que acompanyen l'ús de la tecnologia.



La ràpida evolució de la tecnologia ha transformat radicalment la manera com interactuem amb el món. Des de la comunicació fins a la feina i l'entreteniment, Internet ha teixit una xarxa omnipresent a la nostra vida quotidiana. Tot i això, aquesta interconnexió també ha donat lloc a nous riscos i amenaces en línia.



Amb el creixement exponencial de la connectivitat, sorgeix la necessitat imperant d'abordar els riscos associats a l'ús d'Internet. Amenaces com el phishing, el robatori d'identitat, l'assetjament en línia i la propagació d'informació falsa plantegen reptes significatius per a la seguretat digital. El Dia Internacional d'Internet Segur cerca crear consciència sobre aquests problemes i empoderar les persones amb els coneixements necessaris per protegir-se.

A més de l'educació, les eines tecnològiques tenen un paper vital en la protecció en línia. Des d'antivirus i tallafocs fins a navegadors segurs i sistemes d'autenticació de dos factors, les opcions són diverses. El Dia Internacional d'Internet Segur és una oportunitat per destacar la importància de fer servir i mantenir aquestes eines per protegir-se contra amenaces digitals.

CONSELLS PER EVITAR ESTAFES

Compte amb el tractament de les dades personals



Una botiga en línia té la responsabilitat dutilitzar les dades personals exclusivament per als propòsits prèviament informats a lusuari. Per aquesta raó, abans de fer una compra al lloc web, és essencial revisar detingudament la casella que detalla el tractament que es donarà a les dades personals.

En cas que algun dels propòsits no estigui directament relacionat amb la gestió de la compra, la botiga està obligada a informar l'usuari i oferir l'opció d'optar per no participar en l'ús no comercial de les vostres dades. A més, una pàgina de venda en línia ha de comunicar de manera clara la possibilitat d'exercir els drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició), assegurant que cada individu sempre mantingui el control sobre les dades personals.

Saber distingir les pàgines web segures



Abans de fer una compra a través d'un comerç electrònic, és fonamental verificar la fiabilitat del lloc web. A primera vista, les pàgines que presenten una icona en forma de cadenat a la barra del navegador i que comencen amb " HTTPS " són indicatius de llocs segurs.

Addicionalment, algunes plataformes compten amb segells de confiança, certificacions que evidencien la seva adhesió a un codi de conducta específic. Aquests segells solen garantir als consumidors la disponibilitat de processos àgils, ràpids i convenients per a la resolució de conflictes, proporcionant així una major seguretat en les transaccions en línia.

Compte amb les fotografies i comentaris de les xarxes socials

Les xarxes socials han esdevingut un ampli aparador que facilita enormement la cerca de productes d'alta qualitat a preus més assequibles. A través d'aquestes plataformes, tenim l'oportunitat d'accedir a les opinions d'altres usuaris, plantejar preguntes i obtenir informació sobre els productes més destacats per assegurar-nos que trieu el de millor qualitat.

Tot i això, cal verificar que es tracta d'un canal de venda oficial de la marca abans de fer compres a través de xarxes socials. Lamentablement, hi ha pàgines que infringeixen els drets de propietat intel·lectual en vendre i promocionar productes falsificats. Aquest comportament perjudica tant les marques com els venedors i els consumidors, subratllant la necessitat de cautela en realitzar transaccions en línia.

Configurar l'autorització de compres per a nens

Els nens mostren un interès creixent per explorar les possibilitats que ofereixen les eines tecnològiques, però és aconsellable que els pares estableixin mesures que els permetin controlar, per exemple, l'accés a compres des de dispositius mòbils.

Per aconseguir això, els pares poden configurar els comptes de manera que els altres membres de la família requereixin la seva autorització per fer compres o descarregar contingut a Google Play o App Store des de telèfons mòbils o smartwatches. Aquesta precaució brinda als infants la llibertat per prendre decisions, alhora que evita possibles riscos i despeses no desitjades.

Introduir els nens i les persones grans en l'ús d'Internet segura

Actualment, els joves creixen immersos en l'ús quotidià d'aplicacions com ara WhatsApp, Instagram o YouTube. Tot i que adquireixen habilitats tecnològiques des de primerenca edat, no neixen amb el coneixement inherent dels riscos associats a aquestes eines.

Educar els menors en lús dInternet implica mantenir-se informat sobre els entorns digitals que solen freqüentar. Això permet comprendre els possibles riscos i abordar-los de manera clara. Aquest mateix principi s'aplica a la gent gran, especialment en fer compres en línia. En situacions de dubte o inquietud, és fonamental recórrer sempre a una persona de confiança.

En qualsevol cas, una sòlida educació en lús dInternet es presenta com la millor estratègia per familiaritzar-se amb els riscos potencials daquesta eina i, en conseqüència, prevenir problemes futurs.