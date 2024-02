Alves, a la sessió de dilluns passat 5. Foto: Europa Press

El judici a Dani Alves, acusat de presumptament agredir sexualment una noia a finals del 2022 en una discoteca de Barcelona, seguirà aquest dimarts 6 de febrer a l'Audiència de Barcelona amb la declaració d' una vintena de testimonis.

Entre ells, està previst que declarin treballadors de la discoteca Sutton, on va passar l'agressió, i l'amic del futbolista que va sortir de festa amb ell aquella nit.

També està citada com a testimoni l?esposa d?Alves, Joana Sanz, i compareixeran els agents de Mossos d?Esquadra que van investigar el cas.

Alves està a la presó provisional per aquesta causa des del gener del 2023, i s'enfronta a una petició de 12 anys de presó per part de l'acusació particular i de 9 anys per part de la Fiscalia.

A la primera jornada del judici, la denunciant ha ratificat la seva versió sobre l'agressió en una declaració que ha durat aproximadament una hora i quart que s'ha fet a porta tancada per preservar-ne la intimitat.

"ACTITUD BABOSA"

També han declarat la prima i una amiga de la denunciant, que van estar-hi la nit dels fets, i han explicat que quan els amics d'Alves les van convidar a la zona VIP, el jugador de futbol tenia una "actitud bavosa".

Posteriorment Alves i la víctima van entrar en una habitació, i han manifestat que, quan van sortir, ella tenia "molt mala cara i va dir que necessitava marxar" , i que es va posar a plorar i només repetia que li havia fet molt de mal i que li havia ejaculat dins.

Després de l'agressió sexual, la víctima no treballa, "quasi no surt de casa", pren antidepressius i està en tractaments psicològics i psiquiàtrics.