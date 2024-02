Un tractor durant una concentració de pagesos i ramaders, a 6 de febrer de 2024, a Medinyà (Girona) (Espanya). - Glòria Sánchez - Europa Press

Uns 150 agricultors han tallat aquest dimarts cap a les 14.40 hores l'AP-7 a l'altura de Medinyà (Girona) de "forma indefinida".

Els agricultors han explicat que tenen previst fer una assemblea en les properes dues hores per decidir si el tall es manté de manera indefinida o si s'ha d'aixecar en algun moment de la tarda.

Un grup de pagesos ha utilitzat un tractor per obrir un pas per accedir a l'autopista des de la N-II, carretera que tallen des de les 13.30 hores, i el vehicle ha retirat la vegetació que hi ha al voral i desenes de persones s'han congregat al seu voltant.

L'acció s'ha convocat per reclamar que se simplifiqui la burocràcia, que hi hagi "reciprocitat" a les importacions, i preus adequats als costos.

Uns 500 tractors s'han concentrat a les 12.00 hores la Delegació de la Generalitat a Girona, on han llançat uns 200 quilos de palla, regalat mitja tona de pomes i lliurat un manifest.