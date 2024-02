Foto: CosmoCaixa

La Fundació ”la Caixa” se suma a la celebració del Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència . Impulsat per l'Assemblea General de les Nacions Unides l' 11 de febrer , aquesta jornada mundial té com a objectiu reivindicar el paper de les dones científiques.

Amb aquest mateix propòsit, la Fundació ”la Caixa” ha programat en els diferents centres de la xarxa CaixaForum i Museu de la Ciència CosmoCaixa diverses activitats gratuïtes per donar visibilitat a la feina de les dones científiques i promoure la igualtat de gènere als camps de la ciència i la tecnologia.

D'aquesta manera, durant el cap de setmana del 10 i 11 de febrer , el Museu de la Ciència CosmoCaixa acollirà diverses sessions del taller familiar Reptes de la ciència. Grans aportacions de dones científiques . Inspirat en una gimcana , posarà a prova la capacitat dels assistents per resoldre certs enigmes que permetran conèixer les grans aportacions de dones científiques al llarg de la història.

A través de l'experimentació i fomentant el raonament i el pensament crític per poder avançar, el taller, recomanat a partir dels 8 anys, permetrà conèixer cinc dones investigadores que van revolucionar l'òptica, l'electricitat, el magnetisme, la mecànica o l'acústica .

D'aquesta manera, aquest taller permetrà descobrir Maria Telkes , investigadora de la tecnologia aplicada a l'energia solar; Daphne Oram , enginyera pionera en la composició de sons electrònics; Leena Gade , la primera enginyera a guanyar les 24 hores de Le Mans; Annie Easley , científica aeroespacial, i Johanna Weber , els experiments aerodinàmics dels quals van ser clau per desenvolupar l'avió supersònic Concorde.

En el marc de la celebració del Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, la programació d'activitats del Museu de la Ciència CosmoCaixa també inclou un recorregut per la sala permanent del centre, la Sala Univers, per conèixer algunes de les figures femenines que van fer importants contribucions científiques al llarg de la història.

Es tracta de la visita comentada Elles a la ciència. La imprescindible aportació de les dones al món científic , amb un recorregut matutí i un altre vespertí els dies 10 i 11 de febrer . Amb l'objectiu d'analitzar i comprendre algunes de les fites aconseguides per dones i entendre el valor de la igualtat de gènere en l'avenç del coneixement, aquesta activitat posarà en valor figures femenines que sovint no han arribat a rebre reconeixement per les seves aportacions.

A més, amb motiu de la Festa Major d'Hivern de Santa Eulàlia de Barcelona , l' 11 de febrer el Museu de la Ciència CosmoCaixa se sumarà a la celebració del dia de la patrona de la ciutat amb una jornada de portes obertes, de manera que els assistents podran accedir gratuïtament al museu i visitar l'exposició Dinosaures de la Patagònia , a més de participar a les activitats organitzades amb motiu del Dia Internacional de forma gratuïta.

Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència

Taller familiar Reptes de ciència. Grans aportacions de dones científiques : dissabte 10 i diumenge 11 de febrer, a les 12 h (cat.) i 16 h (cast.)

Visita comentada Elles a la ciència. La imprescindible aportació de les dones al món científic : dissabte 10 i diumenge 11 de febrer, a les 11.30 h (cat.) i 18 h (cast.)

Activitats gratuïtes tot el cap de setmana reservant l'entrada a:

Festes de Santa Eulàlia

Jornada de portes obertes. Accés gratuït al museu amb motiu de les Festes de Santa Eulàlia: diumenge 11 de febrer, de 10 a 20 h

Adreça:

Museu de la Ciència CosmoCaixa

Carrer d'Isaac Newton, 26, Barcelona