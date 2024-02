Fuita d'aigua potable a Badalona @ep

L'organisme encarregat del subministrament d?aigua, Aigües Ter-Llobregat (ATL), experimenta pèrdues diàries de 248.000 litres d?aigua potable a la zona de Barcelonès Nord, en una zona compresa entre Santa Coloma de Gramenet i Badalona, segons ha publicat La Vanguardia. Aquest malbaratament es produeix des de fa més de 15 anys.

Aquestes pèrdues d'aigua enmig de la sequera es deuen a diverses ruptures a la xarxa de canonades que connecta l'Estació Distribuïdora de la Trinitat, encarregada de rebre aigua de Cardedeu i transportar-la a la planta potabilitzadora del Ter.

La infraestructura, construïda als anys 60, presenta diverses fugides, sent les més significatives. Segons la confirmació de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), estan ubicades al barri de Canyet de Badalona, on aproximadament 180.000 litres es descarreguen diàriament al sistema de clavegueram, excloent-ne els desviats per l'Ajuntament per a reg.

D'altra banda, a Santa Coloma de Gramenet, l'aigua clorada es barreja amb la provinent de les fonts del parc Che Guevara, al barri de les Oliveres, i genera un vessament diari de 68.000 litres d'aigua apta per al consum.

Aquesta situació és especialment greu pel període de sequera que està passant Catalunya. Només a Badalona, els dos litres d'aigua per segon que s'aboquen al clavegueram permetrien subministrar 1.800 veïns. Aquests mateixos veïns a qui ara se'ls exigeix que acatin les restriccions, sota risc de ser sancionats.