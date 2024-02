L'amic de Dani Alves, Bruno, que va sortir de festa amb ell la nit que el futbolista presumptament va agredir una noia a la discoteca Sutton, arriba a l'Audiència de Barcelona per declarar com a testimoni. - DAVID OLLER – EUROPA PRESS

L'amic del futbolista Dani Alves que va sortir de festa amb ell la nit que presumptament va agredir una noia al bany de la discoteca Sutton de Barcelona ha declarat que el jugador "va continuar ballant" al sortir del lavabo.

"Va sortir del bany, va venir al meu costat i va continuar ballant", ha afirmat el testimoni, Bruno, que també ha recordat que la denunciant va sortir del lavabo poc després que Alves i, a continuació, ella i les amigues amb què anava es van acomiadar d'ell.

Dilluns, l'amiga i la prima de la víctima van declarar que mentre van estar al reservat amb Alves i el seu amic --a qui ells els havien convidat-- es van sentir incòmodes per la seva "actitud bavosa".

En canvi, l'amic del futbolista ha afirmat que tots van estar ballant i creu que totes s'ho van passar bé i que entre Alves i la denunciant "hi havia una química respectuosa, sexual però amb respecte, ballaven junts".

Diu que Alves va beure



Ha explicat que aquell dia va compartir amb Alves i tres amics més un dinar que es va allargar fins al sopar, i que després van visitar un bar de copes abans d'anar ells dos a Sutton.

Acusacions i defensa li han preguntat diverses vegades per la quantitat d'alcohol que va prendre el futbolista aquella nit, cosa que la defensa intenta fer valer com a atenuant i davant del que l'acusació particular ha alertat de la contradicció en la versió del testimoni, que en fase d'instrucció va parlar de "mitja copa" i al judici ha elevat la quantitat d'alcohol que creu que va consumir el seu amic.

L'endemà, Alves i aquest testimoni van viatjar junts a Mèxic, on tots dos treballen al Pumas de la UNAM, i ha explicat que no van comentar el que va passar aquella nit, però que en algun moment el va veure "trist, una mica tocat".