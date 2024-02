Guineu @ep

La cançó que representarà Espanya a Eurovisió 2024, 'Zorra', del grup valencià Nebulossa, se situa aquest dimarts com la tercera cançó més viral del món a la plataforma de 'streaming' Spotify.

La flamant vencedora del Benidorm Fest va acumular només aquest dilluns més de 360.000 reproduccions, amb què ha superat els 3,3 milions d'escoltes totals a la plataforma.

'Zorra' és, amb diferència, la més popular de les 16 cançons del Benidorm Fest 2024 i l'única que supera els dos milions de reproduccions. No obstant, cinc temes més han aconseguit el milió i l'últim ha estat el segon classificat, st. Pedro, amb el seu 'Dos Estranys'.

La interpretació de 'Zorra' per part del duo Nebulossa a la gran final del Benidorm Fest acumula més de 2,5 milions de visualitzacions al canal de YouTube RTVE Música en dos dies, i supera l'actuació de la seva predecessora Blanca Paloma, amb la seva 'EaEa', que un any després de la seva victòria suma 1,2 milions de reproduccions.

Tot i això, l'actuació de Nebulossa, que li va donar la victòria del concurs per representar Espanya a l'escenari de Malmö (Suècia) a Eurovisió 2024, no aconsegueix encara superar les més de 3,6 milions de visualitzacions de Chanel i el seu 'SloMo '. Amb aquesta proposta, l'artista va aconseguir el tercer lloc per a Espanya, el millor resultat per al país des del 1995.