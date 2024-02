Tractorada anant cap a Barcelona - EuropaPress/Unsplash - Canva

Els agricultors catalans continuaran protestant aquest dimecres, i pretenen col·lapsar la ciutat de Barcelona. Aquest dimarts han aconseguit tallar una decenta de vies i causar afectacions a gairebé 30 carreteres, i demà llançaran mobilitzacions cap a Barcelona per tallar les entrades i les sortides.

Els treballadors del camp que tallen l'A-2 a través d'una assemblea han decidit traslladar-se a Barcelona aquest dimecres. També ho han acordat els de la Catalunya Central, per la qual cosa demà a les 7 am sortiran amb les seves caravanes rumb a la capital catalana provocant afectacions a totes les carreteres per on passin.

Pel que sembla, i segons apunten diversos mitjans, els treballadors es podrien quedar a les portes de la ciutat aquest dimecres, preparant-se per a una gran mobilització dijous.

Els agricultors de la zona del Berguedà, el Bages i el Solsonès, que actualment estan tallant la C-16, mouran els seus tractors per unir-se als del Vallès, que són a la C-55 i la C-58. A més, els pagesos de Girona i Tarragona faran assemblees demà per decidir si s'uneixen a les marxes cap a Barcelona.

Aquest dimarts s'han mobilitzat 4.000 tractors