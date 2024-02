La signatura de lacord. Foto: CaixaBank

CaixaBank i Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) han renovat l'acord de col·laboració per fomentar el desenvolupament digital de la societat i potenciar el talent, la innovació i la transformació digital amb visió humanista. L'entitat financera forma part del patronat de Mobile World Capital Barcelona des del 2019 i el nou acord, que estarà vigent del 2024 al 2027, permetrà que les dues institucions segueixin treballant conjuntament per acostar la tecnologia a la ciutadania.

José Ignacio Goirigolzarri , president de CaixaBank, ha destacat que a l'entitat financera "tenim el ferm compromís d'estar a prop de les persones i, per això, la tecnologia juga un paper fonamental com a element d'impuls del desenvolupament social i econòmic de la societat" . Goirigolzarri ha destacat que “seguirem sumant esforços amb MWCapital per desenvolupar conjuntament iniciatives innovadores que acostin les oportunitats que genera la tecnologia a tota la ciutadania, combatent la bretxa digital i afavorint la inclusió social”.

Per la seva banda, Francesc Fajula , CEO del Mobile World Capital Barcelona, ha reafirmat “la voluntat de continuar creant projectes amb un impacte positiu, que transformin la societat i que ens ajudin a construir un futur digital més equitatiu, just i sostenible”. Fajula ha afegit que tant MWCapital com CaixaBank coincideixen a acompanyar les persones en aquest escenari digital i potenciar aquest talent de manera transversal perquè “Barcelona és un pol de talent digital i hem d'impulsar l'ecosistema únic que tenim a la ciutat”.

L'aliança entre CaixaBank i MWCapital es desenvolupa fonamentalment a través de la col·laboració en projectes d'interès per a totes dues entitats en el marc de tres àmbits concrets: transferència de tecnologia, talent i tecnologia amb impacte social. En aquest context, CaixaBank desenvolupa un rol actiu i dinfluència com a entitat de referència en aquests àmbits.

REPTES AMB IMPACTE SOCIAL

La renovació del conveni respon a una nova realitat social i econòmica al nostre país. CaixaBank i MWCapital aposten, no només pel desenvolupament tecnològic, sinó que ho fan des d'un punt de vista més social apostant per projectes vinculats al “Tech4Good” amb l'objectiu de generar un impacte positiu a la societat. A més, aquesta col·laboració també impregnarà les activitats que s'impulsen des de MWCapital a l'àmbit de la transferència de coneixement i el foment de les deep-tech per consolidar l'ecosistema.

Les activitats i projectes que es desenvoluparan passen pel foment del talent -des de l'acompanyament dels més joves, al reskilling de professionals ja en actiu-, com ja es va evidenciar al passat Jump2Digital, en què 7.000 joves es van acostar a descobrir el món que envolta el talent digital. A més del talent, com ja va passar en anys anteriors, CaixaBank i MWCapital seguiran apostant per acompanyar la ciutadania en aquest nou entorn digital, combatre les bretxes digitals i acostar-los a les tecnologies emergents en esdeveniments com Tech&Play.

Totes dues institucions continuaran treballant conjuntament per acostar la tecnologia a la ciutadania, unides pel seu propòsit social. Sota el claim 'Humanizing Technology', MWCapital aprofundirà en els reptes que el que és digital suposa per a la societat. CaixaBank, en línia amb els seus atributs diferenciadors, -la proximitat, el diàleg i el compromís amb les persones i la societat- impulsarà iniciatives socials de mà de MWCapital que donin a conèixer com la tecnologia pot oferir oportunitats a persones en risc d'exclusió social , afavorir la inclusió professional o reduir desigualtats.