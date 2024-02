Una de les sessions del judici. Foto. Europa Press

Dani Alves declara aquest dimecres 7 de febrer al tram final del judici en què està acusat d' agredir sexualment una noia en un bany de la discoteca Sutton de Barcelona.

Serà a la tercera jornada de judici, que es reprendrà a l'Audiència de Barcelona a les 15 hores, primer amb les proves pericials ia continuació amb l'interrogatori a Alves, que podrà optar per declarar o no i, si ho fa, si vol contestar les acusacions o només la defensa.

Després, les acusacions podran ratificar o no les peticions de condemna (per ara, Fiscalia demana 9 anys de presó i l'acusació particular 12) i tant la fiscal com les advocades podran exposar els seus arguments als seus informes finals.

A la segona jornada del judici, dimarts passat, van declarar 12 agents dels Mossos d'Esquadra que van explicar que es van desplaçar a la discoteca una vegada els treballadors del local van trucar al 112 i van aplicar el protocol d'agressions sexuals.

El judici va començar el passat dilluns 5 a l'Audiència de Barcelona.