Una pacient realitzant una donació de sang / EuropaPress

Un total de 25.519 persones van donar sang per primera vegada el 2023, una xifra que representa un augment del 9% respecte a l'any anterior i que "consolida la tendència a l'alça després d'uns anys de descens coincidint amb la pandèmia", ha informat el Banc de Sang i Teixits aquest dimecres en un comunicat.

El 2023 hi va haver a Catalunya 247.677 donacions de sang, 27.759 de plasma i 2.262 de plaquetes, cosa que suma un total de 277.698 donacions.

Les donacions de sang s'han estabilitzat al voltant de les 248.000, situant-se en xifres prepandèmiques, encara que les d'aquest 2023 --247.677-- han estat una mica inferiors a les del 2022 - -253.860-- ia les del 2021 --252.832-- .

El Banc de Sang ha destacat que el 2023 hi va haver 27.759 donacions de plasma, un 28% més respecte a l'any anterior, i recorda que l'objectiu és "aconseguir l'autosuficiència en plasma els propers tres anys". També s'ha registrat "rècord" de nous donants de plasma, amb un augment del 52% respecte a l'any anterior, cosa que representa 4.106 persones que han donat per primera vegada.

DONACIONS PER A ACTIVITAT SANITÀRIA

A més, hi ha hagut 178.747 donants de sang, 14.542 de plasma i 1.455 de plaquetes que s'han acostat als 25 centres hospitalaris de donació oa alguna de les 4.275 col·lectes organitzades a diferents punts de Catalunya.

Amb les donacions del 2023 s'han "garantit els tractaments als malalts dels hospitals catalans", 73.614 persones han pogut rebre les transfusions que necessitaven i s'ha aconseguit el repte de les mil donacions diàries.

PERFIL DELS DONANTS

Pel que fa a l'edat dels donants, hi ha hagut un augment de prop d'un 6% dels joves entre 18 i 25 anys, encara que el "pes més important dels donants" es troba a la franja entre els 45 i els 70 anys, on hi ha més de la meitat de les persones que donen.

A més, l'edat mitjana dels donants es manté al voltant dels 45 anys; hi ha 6.419 donants més dones que homes; i als nous donants també les dones són més nombroses, amb unes 2.000 més.

Durant el 2023 es van fer més donacions dels grups sanguinis A+ (83.561) i O+ (88.720) i els que menys donacions han fet són els dels grups AB- (1.429) i B- (3.596).