Dos proveïdors de l'exèrcit espanyol, Fecsa i Cimsa, han estat objecte de ciberatacs per part de hackers presumptament vinculats a Rússia . Aquesta informació ha estat confirmada pel Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) a empreses especialitzades en ciberseguretat a Espanya, segons ha pogut verificar aquest mitjà.

Fecsa s'especialitza en la fabricació de armilles antifragment i altres elements tèxtils per a l'exèrcit, i ha participat en col·laboració amb altres empreses en el desenvolupament d'un exoesquelet, conegut com a armadures motoritzades, que millora les capacitats d'atac i defensa dels soldats.

D'altra banda, Cimsa és una companyia dedicada a la tecnologia i l'enginyeria que proporciona solucions per a la indústria militar. El seu àmbit de treball inclou el disseny, producció, manteniment i subministrament de diversos equips com paracaigudes personals i tàctics, sistemes aeronàutics d'emergència, desacceleradors tèxtils, extractors i estabilitzadors aeris, sistemes antispin per millorar el control de les aeronaus, i coixins de seguretat de coixins de seguretat amortiment i flotació.

Els ciberatacs, principalment del tipus Denegació de Servei Distribuït (DDoS), tenen lloc en un moment crític en la política espanyola, especialment per a Carles Puigdemont. El jutge encarregat d'investigar els possibles vincles entre el polític català, que està pròfug de la justícia espanyola, i el govern rus, ha decidit estendre la investigació de l'entramat de relacions entre la Generalitat i Moscou per sis mesos més, cosa que afegeix un context delicat a aquests atacs cibernètics.