Gener de 2024 va ser el gener més càlid a nivell mundial, amb una temperatura mitjana de l'aire en superfície de 13,14 °C, 0,70 °C sobre la mitjana 1991-2020 i 0,12 °C més que el rècord anterior, del 2020.

Segons l'últim butlletí climàtic mensual del Servei de Canvi Climàtic Copernicus (C3S), aquest és a més el vuitè mes consecutiu més càlid registrat per al mes de l'any respectiu.

1,66 GRAUS CELSIUS SOBRE EL PERÍODE PREINDUSTRIAL

L'anomalia de la temperatura global per al gener del 2024 va ser menor que les dels últims sis mesos del 2023, però més gran que qualsevol altra abans del juliol del 2023. Així mateix, el mes va ser 1,66°C més càlid que una estimació de la mitjana de gener per a 1850-1900, el període de referència preindustrial designat.

La temperatura mitjana mundial dels darrers 12 mesos (febrer de 2023 - gener de 2024) és la més alta registrada, 0,64 °C per sobre de la mitjana de 1991-2020 i 1,52 °C per sobre de la mitjana preindustrial de 1850 -1900.

12 MESOS AMB PUJADA PER SOBRE DE 1,5

Segons va dir en un comunicat Samantha Burgess, directora adjunta del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus (C3S): “2024 comença amb un altre mes rècord: no només és el gener més càlid registrat, sinó que també acabem d'experimentar un període de 12 mesos de més d'1,5°C per sobre del període de referència preindustrial. L'única manera d'aturar l'augment de les temperatures globals és reduir ràpidament les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle”.

Les temperatures europees van variar el gener del 2024 des de molt per sota de la mitjana de 1991-2020 als països nòrdics fins a molt per sobre de la mitjana al sud del continent. Fora d'Europa, les temperatures van estar molt per sobre de la mitjana a l'est del Canadà, el nord-oest d'Àfrica, l'Orient Mitjà i l'Àsia central, i per sota de la mitjana a l'oest del Canadà, el centre dels Estats Units i la major part del est de Sibèria.

El Nen va començar a debilitar-se al Pacífic equatorial, però les temperatures de l'aire marí en general es van mantenir en un nivell inusualment alt.

La temperatura mitjana global de la superfície del mar (TSM) al gener entre 60°S i 60°N va assolir els 20,97°C, un rècord per al gener, 0,26°C més càlid que el gener més càlid anterior, a 2016, i el segon valor més alt per a qualsevol mes al conjunt de dades, a 0,01 °C del rècord d'agost de 2023 (20,98 °C). Des del 31 de gener, la TSM diària per a 60°S-60°N ha aconseguit nous rècords absoluts, superant els valors més alts anteriors del 23 i 24 d'agost del 2023.

Totes les troballes informades es basen en anàlisis generades per ordinador i segons el conjunt de dades de reanàlisi ERA5, utilitzant milers de milions de mesuraments de satèl·lits, vaixells, avions i estacions meteorològiques de tot el món.